Какой была идеальная женщина в СССР и почему эти стереотипы нам до сих пор навязывают

И хотя СССР распался уже более трех десятилетий назад, в современном обществе до сих пор иногда можно столкнуться со стигматизацией женщин, которые не вышли замуж или не имеют детей...

На женщину во времена СССР навешивались определенные ярлыки. Тоталитарное общество требовало от нее выполнять роль жены и матери, домохозяйки или работницы-ударницы. А вот лиц, которые "выбивались" из этих категорий, осуждали и презирали.

Каким был образ идеальной женщины во время СССР

Советские власти традиционно контролировали все сферы жизни, поэтому даже роль женщины в обществе регламентировалась. Идеальный образ предполагал, что женщина является хорошей мамой и женой, она трудолюбива и трудится на благо государства.

Культивировался образ "хранительницы домашнего очага". С детства девочкам закладывали в голову, что главное удачно выйти замуж. А вот тех женщин, которые не находили себе пару в жизни, всячески упрекали. Их считали чуть ли не бракованными.

Еще одним важным требованием к женщинам того времени было - все должны работать на тоталитарный режим. Поэтому часто популяризировался образ женщины, трудящейся по профессии, которую раньше считали "мужской".

Хорошая жена и мама, домохозяйка или работница-ударница

Важнейшей обязанностью женщины по тогдашним меркам был уход за детьми и мужем. Она должна была им угождать во всем. При этом уметь не только хорошо готовить, заботиться о чистоте в доме, но еще и разбираться в лечении. В журналах и газетах даже запускали специальные рубрики "Кабинет здоровья", где давали необходимые советы.

Конечно, такие базовые знания очень полезны и это прекрасно, когда женщина знает, как оказать первую медицинскую помощь. Но иногда это переходило разумные границы и люди занимались самолечением.

Также советская женщина должна была читать педагогические труды академиков, чтобы правильно воспитывать ребенка. С малых лет девочек приучали быть хорошей хозяйкой, любить спорт, танцы и искусства и т.д.

Кстати, по одной из теорий, школьная форма времен СССР иллюстрировала роли гендеров в обществе - белые передники у девочек были аналогами формы домработниц, а вот форма для мальчиков - прототип рабочей спецовки.

Так сказать, с детства приучали - женщины с передниками на кухне, мужчины - на заводах. Но вот даже если женщина трудилась на производстве, это не снимало с нее обязанностей быть хорошей домохозяйкой во внерабочее время.

Советские женщины (скриншот)

Женщина также должна была быть хорошим другом для своего мужа и поддерживать наравне с ним интеллектуальные разговоры. Поэтому часто в изданиях типа "Хозяюшка" публиковали материалы о технике и автомобилях, о том как ремонтировать их и т. д.

Ценились также женщины, которые занимались спортом, интересовались литературой, искусством и умели хорошо ухаживать за своей внешностью. В общем, придерживались принципа, совпадающего с известной фразой из советского кинофильма - "Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица".

Косметические процедуры часто делали дома, подражали стильным прическам и маникюрам из модных журналов. Также в тогдашней прессе часто печатали выкройки или схемы вышивок.

Журнал "Радянська жінка" выходил с 1946 года, тираж в 1973 году составлял 1,7 млн экземпляров (скриншот)

Домохозяйка - профессия на законодательном уровне

Профессия "домохозяйка" была утверждена на законодательном уровне. Президиум Верховного Совета СССР в 1961 году принял указ "Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущих антиобщественный паразитический образ жизни".

Согласно указу, люди, не работавшие более четырех месяцев в году, привлекались к уголовной ответственности. Не работать могли только домохозяйки, имеющие детей.

А вот незамужних и бездетных женщин за тунеядство привлекали к ответственности. То есть советское общество различало тип домохозяйки и тип женщины-бездельника.

Классическая советская домохозяйка (скриншот)

Как мы уже упоминали, советскую домохозяйку постоянно "прокачивали" новыми умениями благодаря профильным журналам и газетам. Но вместе с тем такие женщины были модными, ведь в каждом номере им подавали подсказки как шить одежду, как ее украсить, как сделать украшения для нового платья и т. д.

Однако, беда в том, что эти гендерные стереотипы и подходы к жизни глубоко засели в головах людей, которые застали СССР, и они часто передают такую модель поведения молодому поколению. Но мир изменился, равно как и правила жизни в нем.