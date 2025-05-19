Не мойте окна газетами! Вот правильный метод, который намного лучше и легче

Мытье окон часто кажется безнадежным процессом: часами натираешь стекло, а на солнце все равно видны полосы и пятна. Многие годами пользуются газетами, бумажными полотенцами и дорогими средствами, не догадываясь, что есть более простой метод.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, какие типичные ошибки обычно допускают при мытье окон и что делать вместо этого.

Что мешает получить идеальную чистоту

Распространенные ошибки при мытье окон влияют на результат даже больше, чем выбор средства.

Самое первое - использование газет и бумаги. Они оставляют микроволокна и красящие частицы, которые создают разводы.

Еще одна ошибка - круговые движения, которые не убирают грязь, а просто размазывают ее по стеклу. Мыть окна в солнечную погоду - также плохая идея: жидкость высыхает слишком быстро и оставляет следы.

И наконец, многие начинают с самого стекла, забывая о рамах - а с них грязь снова попадает на только что вымытые стекла.

Профессиональный набор для мытья окон

Чтобы достичь профессионального результата, совсем не обязательно тратить большие деньги. Достаточно иметь три вещи.

Самое важное - скребок с резиновой кромкой, или сгон, который равномерно снимает влагу без разводов.

Вторая вещь - микрофибровые салфетки: одна для нанесения средства, вторая - для полировки.

И третье - распылитель с самодельным раствором.

Кстати, этот раствор состоит всего из трех ингредиентов: два стакана теплой воды, четверть стакана уксуса или спирта, чайная ложка средства для мытья посуды без добавок. Такая смесь очищает стекло не хуже дорогих средств и не оставляет следов при правильном применении.

Именно с помощью скребка можно достичь наилучшего результата (фото: Freepik.com)

Пошаговая инструкция: как мыть правильно

Прежде всего нужно выбрать удачный момент - лучше мыть окна в пасмурный день или вечером, когда нет прямых солнечных лучей.

Сначала очищают подоконник, раму и уголки, чтобы грязь не попала на стекло.

Далее распыляют раствор по всей поверхности стекла - стекло должно стать равномерно влажным.

Главное - работать скребком правильно: держать его под углом примерно 30 градусов, вести сверху вниз плавными полосами с легким перекрытием. После каждого движения - вытирать резиновую кромку насухо.

Заключительный этап - обработка краев микрофиброй, так как именно там чаще всего остаются разводы.

Как действовать в сложных случаях

Некоторые загрязнения требуют отдельного подхода. Например, если на стекле жирные пятна или следы насекомых - стоит добавить в раствор ложку нашатыря, нанести смесь на пятно, подождать минуту и смыть.

Если окна не мылись годами, их сначала обрабатывают теплой водой с уксусом, оставляют на несколько минут и только потом переходят к основной мойке. В случае наличия защитной сетки ее желательно снять. Если это невозможно - вместо скребка используют мягкую щетку и салфетку из микрофибры.