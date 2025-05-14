Как идеально почистить холодильник за 20 минут: расписан каждый шаг
Когда вы в последний раз тщательно чистили холодильник? Поскольку в нем всегда есть продукты, процесс очистки может быть хлопотным, но есть путь сделать его простым и логичным.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает пошаговую инструкцию, которая превратит холодильник из грязного в безупречно чистый за считанные минуты.
Что вам понадобится
- Щетка для катушек холодильника
- Моющее средство для многих поверхностей
- Сода для выпечки или другой поглотитель запаха для холодильников
- Мешок для мусора
- Губка с чистящей стороной для чистки
- Жидкое моющее средство для посуды
- Бумажные полотенца
- Старая зубная щетка
- Микрофибровая ткань
- Дистиллированный белый уксус
Как быстро почистить холодильник
Помимо того, чтобы мгновенно убирать пролитые жидкости для предотвращения распространения бактерий, рекомендуется делать глубокую очистку холодильника примерно четыре раза в год - это отличная задача для выполнения при смене сезонов. Вот пошаговая инструкция, как сделать это за 20 минут.
Минуты 1-2
Выключите холодильник из розетки. Пройдитесь щеткой для катушек под нижней панелью холодильника (это прямоугольная панель прямо над полом), чтобы убрать пыль.
Минуты 3-7
Выньте все из холодильника. Выбросьте продукты, срок годности которых истек. Персмотрите стеклянные и пластиковые контейнеры.
Чистый холодильник - залог отсутствия бактерий (фото: Freepik.com)
Минуты 8-10
Выньте ящики и положите их в раковину. Почистите ящики губкой, теплой водой и жидким моющим средством для посуды. Дайте им высохнуть на воздухе.
Минуты 11-15
Распылите моющее средство на поверхности холодильника. Протрите стенки, затем каждую полку (не забывайте о швах полок и резиновом уплотнителе дверцы.) Используйте старую зубную щетку и спрей для очистки труднодоступных мест.
Минуты 16-17
Включите холодильник снова. Верните ящики на место. Положите продукты обратно, протирая банки и бутылки.
Минута 18
Добавьте поглотитель запахов, специально предназначенный для холодильников.
Минуты 19-20
Очистка внешней части холодильника.
Для эмалированной стали: используйте моющее средство для любых поверхностей и бумажные полотенца.
Для нержавеющей стали: смочите микрофибровую ткань дистиллированным белым уксусом и протрите по направлению волокон.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и Spruce.