Как идеально почистить холодильник за 20 минут: расписан каждый шаг

Когда вы в последний раз тщательно чистили холодильник? Поскольку в нем всегда есть продукты, процесс очистки может быть хлопотным, но есть путь сделать его простым и логичным.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает пошаговую инструкцию, которая превратит холодильник из грязного в безупречно чистый за считанные минуты.

Что вам понадобится

Щетка для катушек холодильника

Моющее средство для многих поверхностей

Сода для выпечки или другой поглотитель запаха для холодильников

Мешок для мусора

Губка с чистящей стороной для чистки

Жидкое моющее средство для посуды

Бумажные полотенца

Старая зубная щетка

Микрофибровая ткань

Дистиллированный белый уксус

Как быстро почистить холодильник

Помимо того, чтобы мгновенно убирать пролитые жидкости для предотвращения распространения бактерий, рекомендуется делать глубокую очистку холодильника примерно четыре раза в год - это отличная задача для выполнения при смене сезонов. Вот пошаговая инструкция, как сделать это за 20 минут.

Минуты 1-2

Выключите холодильник из розетки. Пройдитесь щеткой для катушек под нижней панелью холодильника (это прямоугольная панель прямо над полом), чтобы убрать пыль.

Минуты 3-7

Выньте все из холодильника. Выбросьте продукты, срок годности которых истек. Персмотрите стеклянные и пластиковые контейнеры.

Чистый холодильник - залог отсутствия бактерий (фото: Freepik.com)

Минуты 8-10

Выньте ящики и положите их в раковину. Почистите ящики губкой, теплой водой и жидким моющим средством для посуды. Дайте им высохнуть на воздухе.

Минуты 11-15

Распылите моющее средство на поверхности холодильника. Протрите стенки, затем каждую полку (не забывайте о швах полок и резиновом уплотнителе дверцы.) Используйте старую зубную щетку и спрей для очистки труднодоступных мест.

Минуты 16-17

Включите холодильник снова. Верните ящики на место. Положите продукты обратно, протирая банки и бутылки.

Минута 18

Добавьте поглотитель запахов, специально предназначенный для холодильников.

Минуты 19-20

Очистка внешней части холодильника.

Для эмалированной стали: используйте моющее средство для любых поверхностей и бумажные полотенца.

Для нержавеющей стали: смочите микрофибровую ткань дистиллированным белым уксусом и протрите по направлению волокон.