Заблестит как зеркало: 4 домашних способа полировки нержавейки без химии
Посуда из нержавеющей стали - удобная и долговечная, но даже она со временем может потерять приятный вид. Как отполировать нержавейку так, чтобы она засияла словно новая?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких простых способах восстановить вид нержавеющей посуды с помощью очень распространенных кухонных средств и продуктов.
Как подготовить нержавеющий металл к полировке
Перед тем, как приступать к полировке нержавеющей стали, важно правильно подготовить поверхность. Сначала необходимо очистить изделие от грязи, жира, масляных пятен и производственных смазочных средств.
Используйте мягкое средство для мытья посуды или другое подходящее чистящее средство. По возможности, сполосните изделие под проточной водой и высушите его. Для ускорения этого процесса можно вытереть поверхность бумажным полотенцем или тканью из микрофибры.
Полировка с помощью оливкового масла
Этот метод подходит для кухонных изделий, которые немного потускнели и нуждаются в восстановлении блеска. Нанесите 2-3 капли оливкового масла на мягкую ткань, например, микрофибру или фланель.
Не используйте слишком много масла, поскольку это может привести к усилению тусклости изделия. Круговыми движениями полируйте поверхность, уделяя внимание всем частям. После полировки удалите излишки масла сухой тканью, чтобы сохранить чистоту поверхности.
Полировка нержавеющей стали с помощью муки
Этот метод позволяет устранить мелкие царапины, особенно на раковинах из нержавеющей стали и других плоских поверхностях.
- Сначала нужно высушить изделие, поскольку любая влага может сделать муку клейкой, что затруднит процесс полировки.
- Легко припорошите сталь мукой и мягкой тканью круговыми движениями начинайте полировать поверхность, уделяя внимание местам с царапинами.
- После завершения полировки соберите муку в пакет и выбросьте, не смывая ее в раковину или унитаз, чтобы избежать забивания труб.
Полировка нержавеющей стали с помощью пищевой соды
Этот метод идеально подходит для удаления мелких царапин и восстановления блеска на столовых приборах, чайниках и других изделиях из нержавеющей стали. Наносите пищевую соду на мягкую влажную ткань и полируйте поверхность по направлению волокон стали.
Альтернативно, можно смешать соду с водой в пропорции 2:1, чтобы получить густую пасту. Эту пасту используйте для полировки изделий из нержавеющей стали. После полировки тщательно промойте изделие водой и дайте ему высохнуть.
Сияющая посуда - это настоящее украшение кухни (фото: Freepik.com)
Полировка нержавеющей стали с помощью уксуса
Уксус поможет избавиться от белого налета, который образуется после контакта с водой, а также от следов ржавчины. Смочите микрофибровую ткань 9%-ным уксусом и круговыми движениями обработайте поверхность стали, особенно обращая внимание на потускневшие места.
Оставьте уксус на поверхности на 5 минут, после чего тщательно сполосните изделие водой и высушите его мягкой тканью. Этот метод эффективен для восстановления блеска и чистоты.
Как ухаживать за нержавеющей сталью после полировки
Для поддержания безупречного вида изделий из нержавеющей стали придерживайтесь нескольких простых правил.
- Не используйте абразивные чистящие средства и жесткие мочалки, чтобы избежать царапин.
- Для ежедневного ухода используйте только мягкие губки или ткани из микрофибры.
- Для сохранения зеркального блеска регулярно применяйте специальные средства для удаления водяных разводов и следов от пальцев.
- После мытья всегда насухо вытирайте поверхность, чтобы избежать образования водяных пятен.
Вас может заинтересовать
- 6 способов, как яичные лотки "произведут революцию" на огороде
- 10 лайфхаков, которые уничтожат любые неприятные запахи и сделают ваш дом ароматным
- Как алюминиевая фольга поможет в быту - лайфхаки на все случаи жизни
При написании материала использовались следующие источники: издание Family Handyman, Spruce, DIY Joy.