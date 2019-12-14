Міс світу-2019: як виступила скандальна учасниця від України

Міс Україна 2019 Маргарита Паша, яка вирушила в Лондон представляти нашу країну на міжнародному конкурсі краси Міс світу-2019, провалила конкурс. Українка навіть не увійшла в топ-20 найкрасивіших дівчат світу, тому не брала участь у фінальній боротьбі.

Переможницею Міс світу-2019 стала 23-річна Тоні-Енн Сінгх, яка представляє Ямайку. Дівчині вручили корону у виставковому центрі ExCeL 14 грудня. Вона обійшла 89 інших учасниць конкурсу.

Міс світу-2019 (фото: instagram.com/missworld)

Корону переможниці вручила Міс світу-2018, мексиканка Ванесса Понсе де Леон. Варто зазначити, що востаннє представниця Ямайки завойовувала перемогу в даному конкурсі краси в 1993 році.

Міс світу-2019 (фото: twitter.com/MissWorldLtd)

Друге місце в конкурсі Міс світу-2019 зайняла дівчина з Франції Офелі Мезіно, а третє місце дісталося індійка Суман Рав.

Міс світу-2019 (відео: YouTube)

Нагадаємо, що 24-річна Маргарита Паша потрапила в гучний скандал після того, як модель дорікнули в тому, що вона не хоче спілкуватися з журналістами українською мовою.

Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

Тоді про це заявила відома українська ведуча Катя Осадча. Вона сказала, що модель відмовилася спілкуватися з нею українською мовою в інтерв'ю програми "Світське життя".

Після цього інциденту користувачі мережі почали обурюватися, а модель в свою чергу написала пост, в якому заявила, що має право висловлювати свої думки на будь-якій мові. При цьому вона підкреслила, що добре володіє і російською, і українською мовою. За її словами, вона відмовилася давати інтерв'ю Осадчій через погане самопочуття.