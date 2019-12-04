Міс Світу 2019: екстрасенс напророчив перемогу українці

Маргарита паша представляє нашу країну на конкурсі (фото: instagram.com/missukraine_official)

Переможниця "Битви екстрасенсів" пророкує призове місце на "Міс світу" українці Маргариті Паші

Міс Україна 2019 Маргарита Паша отримає призове місце на конкурсі Міс світу, який проходить в Лондоні, де українка представляє нашу країну. Так вважає переможниця "Битви екстрасенсів" Ольга Янковська. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Вчорашній перегляд красивих людей закінчився для мене черговим пророцтвом для України. На очі потрапила фотографія якоїсь Маргарити Паші зі зоряним вінцем над головою. Такий вінець є і у мене, але це зовсім не означає, що Маргарита має відношення до магії та чаклунства. Такий вінець — вірний знак успіху і переможних походів у світі. Перемоги і нагороди я бачила у Маргарити і за плечима і в майбутньому! Ця дівчинка йде "зоряною дорогою", — написала Янковська.

За словами екстрасенса, у Маргарити є всі шанси отримати призове місце в Лондоні. Також провидиця впевнена, що Україну чекає прекрасне майбутнє в найближчі сім років.

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"Я радію за Україну, за гарних українських людей, за ще одну перемогу, всі ми йдемо до процвітання, яке нас спіткає в найближчі 7 років!" — пророкує Янковська.