ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міс Світу 2019: екстрасенс напророчив перемогу українці

STYLERЖиття    04.12.2019 - 07:44
Міс Світу 2019: екстрасенс напророчив перемогу українці
Маргарита паша представляє нашу країну на конкурсі (фото: instagram.com/missukraine_official)

Переможниця "Битви екстрасенсів" пророкує призове місце на "Міс світу" українці Маргариті Паші

Міс Україна 2019 Маргарита Паша отримає призове місце на конкурсі Міс світу, який проходить в Лондоні, де українка представляє нашу країну. Так вважає переможниця "Битви екстрасенсів" Ольга Янковська. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Вчорашній перегляд красивих людей закінчився для мене черговим пророцтвом для України. На очі потрапила фотографія якоїсь Маргарити Паші зі зоряним вінцем над головою. Такий вінець є і у мене, але це зовсім не означає, що Маргарита має відношення до магії та чаклунства. Такий вінець — вірний знак успіху і переможних походів у світі. Перемоги і нагороди я бачила у Маргарити і за плечима і в майбутньому! Ця дівчинка йде "зоряною дорогою", — написала Янковська.

За словами екстрасенса, у Маргарити є всі шанси отримати призове місце в Лондоні. Також провидиця впевнена, що Україну чекає прекрасне майбутнє в найближчі сім років.

Міс Світу 2019: екстрасенс напророчив перемогу українці

Міс Україна 2019 Маргарита Паша (фото: instagram.com/margoritapasha)

"Я радію за Україну, за гарних українських людей, за ще одну перемогу, всі ми йдемо до процвітання, яке нас спіткає в найближчі 7 років!" — пророкує Янковська.

"Богиня України і всього світу": Маргарита Паша зачарувала образом в облягаючій вечірній сукні Королева! Міс Україна блищить в Лондоні в розкішній сукні (фото)
Новини України мисс мира
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся