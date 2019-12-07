Мисс Львов попала в скандал из-за путинского чиновника: все подробности и фото

Мисс Львов Наталья Болюх (фото: instagram.com/topnatalia)

Наталья Болюх оскандалилась после того, как поехала в Москву

Мисс Львов Наталья Болюх, которая также является Вице-мисс Украина опубликовала фотографии с российским чиновником Госдумы на своей странице в Instagram.

Девушка обозначила, что она находится в Москве. И на вопросы журналистов о том, что она делает в столице России, она ответила, что ездить в РФ только из-за дружеских отношений. Болюх рассказала, что у нее там много друзей.

Скриншот с Instagram

По данным местного издания "Высокий Замок", Мисс Львов фотографировалась с чиновником Госдумы. Такой вывод можно сделать после просмотра фотографий мужчины, которые он сделал в кабинетах и помещениях российского парламента.

Скриншоты с Instagram

Журналистам девушка рассказала, что отправилась в Москву на день рождения друзей, и у нее там нет никаких любовных дел. Но на одном из фото видно, что она ужинает с Аликом в романтической обстановке.

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Мисс Украина Вселенная Анастасия Суббота сделала признание о своей победе в конкурсе. Девушка призналась, что честь представлять Украину на Miss Univrse она получила благодаря случаю.

Ранее Суббота жила в Китае на протяжении шести лет, где работала моделью. В Украину она вернулась только пару лет назад. После своего возвращения на родину, она отправила анкету на участие в конкурсе Мисс Украина Вселенная.