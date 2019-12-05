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Міс Україна Всесвіт зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі

STYLERЖиття    05.12.2019 - 15:09
Міс Україна Всесвіт зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі
Міс Україна Всесвіт Анастасія Субота (Фото: facebook.com/anna.filimonova.10)

Міс Україна Всесвіт розповіла, що допомогло їй отримати корону

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анастасія Субота зробила зізнання про те, як їй вдалося отримати титул головної красуні країни. 26-річна дівчина інтерв'ю Сегодня.Lifestyle зазначила, що сама не очікувала отримати корону.

Зараз уродженка Запоріжжя готується представляти Україну на міжнародному конкурсі краси, який відбудеться 8 грудня в Атланті в США.

Дівчина вже підготувала сукню "Зелена Україна", яку представить у фіналі "Міс Всесвіт" на конкурсі національних костюмів.

Як зізналася Субота, честь представляти нашу країну на Miss Univrse вона отримала завдяки випадку.

Міс Україна Всесвіт зробила зізнання про свою перемогу в конкурсі

Анастасія Субота представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" 8 грудня (Фото: facebook.com.anna.filimonova.10)

Раніше вона працювала моделлю в Китаї та прожила в Піднебесній шість років. Повернулася на батьківщину лише пару років тому, а відправила анкету на участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" тільки в останній момент.

"Колір волосся допоміг мені. Я перефарбувалася у рудий колір перед початком конкурсу. Але після півфіналу вирішила повернутися до природного кольору - русого. Однак все одно повернулася у рудий. Мені дуже комфортно в такому кольорі", - посміхнулася Субота.

При цьому красуня додала, що якщо серйозно, то на конкурсі враховували при виборі учасниць їх харизму, манеру спілкування та енергетику.

"Мені поставили запитання англійською мовою і я відповіла без проблем, розповіла про себе. Потім і на китайській відповіла, трохи її знаю через те, що 6 років жила в Китаї", - розповіла Анастасія.

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