Miss International 2024: что известно о девушке, которая представит Украину на конкурсе (фото)

Биография Софии Згобы

София Згоба родом из Львовской области, но в этом году поступила во французский университет - Высшую школу искусств и техники моды (ESMOD). Там она получает образование дизайнера. Также модель является студенткой Королевского колледжа Лондона в Великобритании.

Девушка активно занимается саморазвитием и с ранних лет участвует в различных крупных проектах. Ее первая победа в "Мисс гимназия 2017" подтолкнула ее к участию в более масштабных событиях.

София Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)

Летом стриминговый сервис Netflix заинтересовался красавицей и предложил ей принять участие в кинопроекте. Ей представилась возможность сняться в фильме о моделях из разных стран мира, премьера которого запланирована на этот год.

На международном конкурсе Мисс International 2024 она имеет четкий план: стремится завести дружбу со многими конкурсантками, продемонстрировать Украину в лучшем свете и одержать победу.

"Надо вовремя сглаживать углы и знать миссию, с которой ты пришла. В первую очередь, что такое конкурс Мисс International? Это еще одна платформа, на которой я могу озвучивать, что происходят в нашей стране. И это самое главное. Некоторые девушки мне уже написали, потому что не знают, что я забрала корону из Украины. И они меня уже очень ждут. Мы подписались друг на друга в Instagram. Уже ждем встречи; больше всего, наверное, с девушкой из Польши", - поделилась София.

София Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)

Мисс International 2024 пройдет 12 ноября в Японии, и хотя Згоба еще не бывала в этой стране, она частично знакома с ее культурой благодаря путешествию в Южную Корею.

"Я была в Корее. Поэтому, в принципе, эту культуру понимаю, она мне очень близка. Я люблю их еду и, конечно, очень заинтересована, очень хочу поехать", - рассказывала модель.

София Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)

Она также владеет четырьмя языками, а пятую активно изучает, считая себя полиглотом.

Кроме того, красавица помогает приблизить победу нашей страны в войне: занимается волонтерством и помогает нашим защитникам от начала полномасштабного вторжения.

София Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)