Miss International 2024: що відомо про дівчину, яка представить Україну на конкурсі (фото)

Біографія Софії Згоби

Софія Згоба родом з Львівщини, але цього року вступила до французького університету - Вищої школи мистецтв і техніки моди (ESMOD). Там вона здобуває освіту дизайнера. Також модель є студенткою Королівського коледжу Лондона у Великій Британії.

Дівчина активно займається саморозвитком і з ранніх років бере участь у різних великих проєктах. Її перша перемога в "Міс гімназія 2017" підштовхнула її до участі в більш масштабних подіях.

Софія Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)

Влітку стримінговий сервіс Netflix зацікавився красунею і запропонував їй взяти участь у кінопроєкті. Їй випала нагода знятися у фільмі про моделей з різних країн світу, прем'єра якого запланована на цей рік.

На міжнародному конкурсі Міс International 2024 вона має чіткий план: прагне завести дружбу з багатьма конкурсантками, продемонструвати Україну в найкращому світлі та вибороти перемогу.

"Треба вчасно згладжувати кути й знати місію, з якою ти прийшла. В першу чергу, що таке конкурс Міс International? Це ще одна платформа, на якій я можу озвучувати, що відбуваються в нашій країні. І це найголовніше. Деякі дівчата мені вже написали, тому що не знають, що я забрала корону з України. І вони мене вже дуже чекають. Ми підписалися одна на одну в Instagram. Вже чекаємо на зустріч; найбільше, напевно, з дівчиною з Польщі", - поділилася Софія.

Софія Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)

Міс International 2024 пройде 12 листопада в Японії, і хоча Згоба ще не бувала в цій країні, вона частково знайома з її культурою завдяки подорожі до Південної Кореї.

"Я була в Кореї. Тому, в принципі, цю культуру розумію, вона мені дуже близька. Я люблю їх їжу і, звичайно, дуже зацікавлена, дуже хочу поїхати", - розповідала модель.

Софія Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)

Вона також володіє чотирма мовами, а п’яту активно вивчає, вважаючи себе поліглотом.

Крім того, красуня допомагає наблизити перемогу нашої країни у війні: займається волонтерством і допомагає нашим захисникам від початку повномасштабного вторгнення.

Софія Згоба (фото: instagram.com/yasonnka)