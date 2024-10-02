80-летняя женщина вышла в финал "Мисс Вселенная": как выглядит эта красавица

Красавица Чой Сун Хва из Южной Кореи стала финалисткой ежегодного конкурса "Мисс Вселенная". Ее фото облетели все СМИ и счастливая 80-летняя старушка трех внуков стала мгновенно знаменитой. В историю конкурсов красоты она войдет как старейшая модель.

Что известно об этой невероятной женщине и как ей удалось попасть на конкурс, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Oddity central.

Кто такая Чой Сун Хва

История карьеры модели Чой Сун Хва началась 8 лет назад, когда ей было 72. После выхода на пенсию женщине пришлось несладко - у нее были финансовые трудности, из-за которых она начала искать дополнительную работу и устроилась в одну из больниц. Одна из пациенток в больнице, где женщина работала медсестрой, порекомендовала ей попытаться быть моделью.

"Я подумала, что это чепуха... Но в то же время это пробудило мою давнюю мечту стать моделью, носить красивую одежду и делать фотосессии. И я решила попробовать", - говорит красавица.

Она посетила несколько уроков в модельной академии и упражнялась ходить во время перерывов на работе. Спустя время она подписала контракт с одним из популярных агентств. А в 74 года она уже дебютировала на Неделе моды в Сеуле.

"Иметь хороший внешний вид важно, но мне кажется, что вам также нужно иметь внутреннее спокойствие и уважать других. Кроме того, вы должны думать положительно. Сегодня так много людей настроены негативно", - говорит красавица.

Сейчас она сотрудничает с коммерческими кампаниями известных брендов, снимается для известных журналов и участвует в конкурсе красоты.

80-летняя финалистка конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram/soonhwa)

Конкурс красоты

За все время существования конкурса красоты в Южной Корее организаторы внедряли очень жесткие ограничения, по которым допускались только женщины в возрасте от 18 до 28 лет.

Однако в 2024 году ситуация изменилась кардинально, поскольку выросло количество запросов на модернизацию конкурса. Организаторы разрешили участвовать любому – женщинам любого возраста, беременным, женщинам, имеющим детей, разведенным и замужем.

Чой решила, что это ее шанс вдохновить других и показать, что здоровье, бодрость и красоту можно сохранить в любом возрасте.

"Я хочу бросить вызов миру: "Как 80-летняя женщина может так выглядеть? Как она поддерживает свое тело? Какая у нее диета?" Когда вы стареете, вы набираете вес. Так что я хочу показать, что мы можем быть здоровыми и красивыми, даже когда стареем", - сказала женщина.

80-летняя финалистка конкурса "Мисс Вселенная" (фото: instagram/soonhwa)

Сейчас Чой, которой в следующем месяце исполнится 81 год, продолжает упорно работать. Своей цели она не достигла - представить свою страну на всемирном конкурсе "Мисс Вселенная" в Мексике ей не удалось. Она уступила другим участникам.

"Стать моделью для меня было все равно, что открыть дверь и выйти на новый путь. Теперь, когда моя мечта сбылась, я благодарю Бога и продолжаю упорно работать - это очень весело", - делится пенсионерка.