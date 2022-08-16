У Мінкульті висловилися про ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі

В уряді підтримують ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі, проте остаточне слово за місцевими депутатами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України .

“Що стосується пам'ятника Катерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати”, - заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Він заявив, що першочерговим має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до міністерства. Ткаченко запевнив, що якщо депутати звернуться до нього з такою пропозицією, він надасть згоду.

Міністр також підкреслив, що для знесення пам'ятника є законна процедура.

“Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до нас рішення щодо винесення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею, - додав він.

Він зазначив, що місцева влада має можливість розв'язувати ці питання, залучати експертів до процесу. На його думку, не обов'язково трощити такі пам'ятники.