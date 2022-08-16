У Мінкульті висловилися про ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі
В уряді підтримують ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі, проте остаточне слово за місцевими депутатами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства культури та інформаційної політики України.
“Що стосується пам'ятника Катерині ІІ в мене очевидна думка: навряд його потрібно залишати”, - заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Він заявив, що першочерговим має бути рішення одеських депутатів з відповідним зверненням до міністерства. Ткаченко запевнив, що якщо депутати звернуться до нього з такою пропозицією, він надасть згоду.
Міністр також підкреслив, що для знесення пам'ятника є законна процедура.
“Якщо пам'ятка належить до списку місцевої культурної спадщини, то місцева влада подає до нас рішення щодо винесення її з цього списку. У такому випадку пам'ятник можуть перенести на якусь алею радянських пам'ятників чи віддати до музею, - додав він.
Він зазначив, що місцева влада має можливість розв'язувати ці питання, залучати експертів до процесу. На його думку, не обов'язково трощити такі пам'ятники.
Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, стосовно демонтажу пам'ятника Катерині ІІ в Одесі. Він направив це питання на розгляд до Одеської міської ради.
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