Катерину ІІ прирівняли до Путіна. Пам'ятник в Одесі розписали фарбою (фото)

Фото: в Одесі на пам'ятнику Катерині ІІ написали: "Катерина = Путін" (Getty Images)

На постаменті пам'ятника "Засновникам Одеси" на Катерининській площі в Одесі написали червоною фарбою "Катерина = Путін". Комунальники вже відмивають напис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".