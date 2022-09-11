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Катерину ІІ прирівняли до Путіна. Пам'ятник в Одесі розписали фарбою (фото)

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Одеса, Неділя 11 вересня 2022 16:52
Катерину ІІ прирівняли до Путіна. Пам'ятник в Одесі розписали фарбою (фото) Фото: в Одесі на пам'ятнику Катерині ІІ написали: "Катерина = Путін" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На постаменті пам'ятника "Засновникам Одеси" на Катерининській площі в Одесі написали червоною фарбою "Катерина = Путін". Комунальники вже відмивають напис.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Зазначається, що дівчина нанесла напис балончиком близько 20:00 10 вересня.

Видання пише, що працівники поліції охорони, які чергують біля пам'ятника, не стали у дівчини на заваді.

Сьогодні напис вже стирають комунальники.

Нагадаємо, у Кабміні підтримують ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі.

При цьому мер Геннадій Труханов виступає проти демонтажу пам'ятника.

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