Катерину ІІ прирівняли до Путіна. Пам'ятник в Одесі розписали фарбою (фото)
Фото: в Одесі на пам'ятнику Катерині ІІ написали: "Катерина = Путін" (Getty Images)
На постаменті пам'ятника "Засновникам Одеси" на Катерининській площі в Одесі написали червоною фарбою "Катерина = Путін". Комунальники вже відмивають напис.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".
Зазначається, що дівчина нанесла напис балончиком близько 20:00 10 вересня.
Видання пише, що працівники поліції охорони, які чергують біля пам'ятника, не стали у дівчини на заваді.
Сьогодні напис вже стирають комунальники.
Нагадаємо, у Кабміні підтримують ідею демонтажу пам’ятника Катерині ІІ в Одесі.
При цьому мер Геннадій Труханов виступає проти демонтажу пам'ятника.
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