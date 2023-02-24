Теперь киевлянам нужно снимать показатели счетчика по-новому: что изменилось

В Киеве изменили правила снятия показателей счетчиков на тепло для жильцов многоквартирных домов.

Какие изменения ждут киевлян

В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" заявили, что жильцы многоквартирных домов снова могут участвовать в процессе ежемесячного снятия показаний счетчиков тепла вместе с коммунальщиками, как это было до начала этого отопительного сезона.

"Все желающие проверить показания счетчика тепла своего дома и корректность начислений за отопление теперь снова могут это делать ежемесячно вместе с представителем коммунального теплоснабжающего предприятия", - говорится в сообщении.

Данная процедура была временно прекращена из-за обстоятельств безопасности и отключения электроэнергии.

Сейчас ситуация стабилизировалась и жители многоэтажек теперь могут снова вместе с работниками "Киевтеплоэнерго" снимать показания со счетчиков.

Как можно это сделать

Для этого нужно подать заявку в Центральную диспетчерскую службу по вопросам ЖКХ 1557 по телефону (044) 500-15-57 (с мобильного) и 1557 (со стационарного) или на сайте: 1557.kyiv.ua

Также можно зарегистрироваться по электронному адресу СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" - energozbut@kte.kmda.gov.ua.

На данный момент, 90% жилых домов Киева оборудовали домовыми приборами учета. Около половины из них имеют встроенные модемы для дистанционной передачи данных об объемах потребленной теплоэнергии.

Это значит, что коммунальщикам не нужно ходить по подвалам и вручную переписывать показатели счетчиков.

А вот жители домов, у которых счетчики не имеют модемов, могут присоединиться к совместному снятию данных в последнюю декаду каждого месяца отопительного сезона.