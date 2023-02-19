Цветы-долгожители в вазах: какие простоят дольше

Цветы являются знаком уважения, любви и многих других человеческих чувств и эмоций. Букеты с цветами часто покупают в качестве подарка, знака уважения, проявления романтических чувств и даже - в виде извинения. И очень хочется, чтобы такой букет простоял в вазе долго.

Специалисты рассказали, какие цветы простоят в вазе дольше всего и как ухаживать за ними, чтобы они подольше радовали глаз. Об этом говорится в статье Express.

Какие цветы стоят дольше

По словам экспертов, самые простые в уходе долгожители среди срезанных цветов - гвоздики. Они могут простоять в вазе три недели и не очень прихотливы в уходе - достаточно менять им воду два-три в неделю.

Какие цветы вянут быстрее всего

Быстрее всего вам из вазы придется выкинуть пионы. Они трудны в уходе и буквально через пару дней начнут вянуть и сбрасывать лепестки.

Какие цветы лучше выбирать для подарка

Специалисты составили рейтинг цветов, которые обычно используют для букетов по их долгожительству, сложности ухода.

Гвоздики

Лилии

Тюльпаны

Розы

Пионы

Как ухаживать за срезанными букетами

Обрезка стеблей. Дома обязательно срежьте стебли на несколько сантиметров и под углом 45 градусов. Это позволит им лучше впитывать воду и продлит их срок жизни. Эту процедуру можно повторять раз в несколько дней, чтобы цветы могли получать достаточно влаги и стояли дольше.

Вода. Воду в вазе желательно менять через день, в случае с розами и пионам - каждый день. Мусор и различные бактерии приводят к тому, что цветы вянут очень быстро. Если есть такая возможность - используйте дождевую воду или из колодца.

Питание. Можно купить специальную подкормку у флористов, а можно использовать самый простой способ - бросить в воду ложку сахара.

Избегайте тепла. Срезанные цветы не любят прямые солнечные лучи и очень теплую температуру воздуха. Поэтому держите вазу подальше от солнца и источников тепла.

Уход. Регулярно осматривайте ваш букет, удаляйте листья, которые осыпались, снимайте увядшие и пожелтевшие листья. Это спасет от роста бактерий и позволит букету дольше оставаться свежим.