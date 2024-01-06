Мишина в Таиланде, Кароль - в Буковеле: где отдыхают украинские звезды на новогодние праздники

Отметив Новый год-2024 в кругу семьи или на корпоративах, украинские знаменитости отправились в отпуск. Кто-то решил махнуть в теплые страны, другие же предпочли лыжи.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, куда отечественные селебриты уехали отдыхать на новогодние праздники.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Тины Кароль, Ксении Мишиной, Натальи Денисенко, KOLA, Анны Саливанчук.
Певица вместе с 15-летним сыном Вениамином проводит зимний отпуск в Карпатах.
На фотографиях, опубликованных Тиной Кароль в соцсетях, они вдвоем позируют в лыжной экипировке на заснеженной горной вершине.
Также артистка вместе с сыном посетила этнопарк "Гуцул Ленд", где примерила традиционный гуцульский наряд.
Тина Кароль с сыном в Буковеле (фото: instagram.com/tina_karol)
Актриса Ксения Мишина махнула в Таиланд. Туда она уехала с сыном Платоном.
В своем Instagram звезда рассказала о ценах. По ее словам, частный пляж для взрослого обойдется в 5500 грн, для ребенка - 3000 грн.
Кроме этого актриса показала живописные виды Таиланда и опубликовала забавное видео с Платоном.
Актриса Наталья Денисенко встретила Новый год вместе со своим мужем-военным Андреем Фединчиком в Одессе.
Супруги провели почти неделю в одной из гостиниц города. С ними был и их сын Андрей.
Знаменитость рассказала, что они плавали в бассейне, были в джакузи, ходили на массаж, увели сына в океанариум... Этот отдых понравился им всем.
Наталья Денисенко с семьей в Одессе (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
На зимние каникулы певица KOLA вместе с мужем отправилась на запад нашей страны, а именно в Яворов, что в Ивано-Франковской области.
На странице в Instagram исполнитель разместила серию атмосферных фото и видео своего отдыха.
С избранником Анастасия Прудиус посидела в чанах, насладилась местными видами и кухней.
KOLA в Яворове (фото: instagram.com/kola__official)
Звезда "Однажды под Полтавой" отдыхает в Португалии, на острове Мадейра. А компанию актрисе составляет ее старший сын Глеб.
Их отпуск только начался, поэтому Анна обещает публиковать много контента и показывать, как проходит путешествие мамы и сына.
Анна Саливанчук с сыном на Мадейре (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
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