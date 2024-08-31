ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Michelle Andrade рассказала, как подбирает образы, чтобы "выделяться из толпы"

Суббота 31 августа 2024 15:20
UA EN RU
Michelle Andrade рассказала, как подбирает образы, чтобы "выделяться из толпы" Michelle Andrade (Фото: instagram.com/mishvirmish)
Автор: Любовь Блажко

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно сгребать с полок самые трендовые вещи или слепо копировать чьи-то образы. Прислушайтесь к себе, наберитесь смелости для экспериментов и воспользуйтесь лайфхаком от Michelle Andrade. Если вы хоть раз открывали дверь шкафа и думали: "Мне нечего надеть", ее совет точно не будет лишним.

За кулисами "єПитання", третий сезон которого стартовал на "Новому каналі", певица раскрыла нам секрет, как научилась создавать гардероб.

Детали

"Долгое время я жила со своей стилисткой. Часто видела, как она одевается в повседневной жизни, вне съемок, как подбирает образ. Так что немного научилась у нее этой способности. А теперь в случае необходимости могу сфотографироваться просто в примерочной, отправить ей и спросить, подходит мне или нет", - говорит Michelle Andrade.

Певица делится, что "не очень любила секонд-хенды", однако со временем поняла, что нужно посещать их чаще.

Michelle Andrade рассказала, как подбирает образы, чтобы &quot;выделяться из толпы&quot;Певица рассказала о своих секретах стиля (Фото: пресс-служба Нового канала)

"Там можно найти классную эксклюзивную одежду, которая будет точно выделять из толпы. А еще люблю полистать Pinterest и вдохновиться идеями оттуда. Советую!" - говорит девушка.

Звезда также рассказала о самых любимых вещах своего гардероба.

"У меня очень много джинсов на любой случай. Еще я обожаю покупать обувь - и кроссовки, и каблуки. Есть много элементов гардероба как от украинского, так и от зарубежного производителя", - делится она.

А самая дорогая вещь в шкафу Мишель - сумочка итальянского бренда, которую ей подарила мама.

Michelle Andrade рассказала, как подбирает образы, чтобы &quot;выделяться из толпы&quot;Michelle Andrade рассказала, как подбирает образы, чтобы &quot;выделяться из толпы&quot;Мишель назвала любимые вещи (Фото: пресс-служба Нового канала)

Тем временем Оля Полякова призналась, сколько тысяч долларов стоит ее "лук".

Также мы рассказывали о том, что Артем Пивоваров покорил выступлением на концерте Klavdia Petrivna.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мишель Андраде Звезды шоу-бизнеса Певцы
NEWS
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам
Тарифы ЖКХ, субсидии и пенсии в сентябре: к чему готовиться украинцам