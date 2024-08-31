Michelle Andrade рассказала, как подбирает образы, чтобы "выделяться из толпы"

Чтобы выглядеть стильно, не обязательно сгребать с полок самые трендовые вещи или слепо копировать чьи-то образы. Прислушайтесь к себе, наберитесь смелости для экспериментов и воспользуйтесь лайфхаком от Michelle Andrade. Если вы хоть раз открывали дверь шкафа и думали: "Мне нечего надеть", ее совет точно не будет лишним.

За кулисами "єПитання", третий сезон которого стартовал на "Новому каналі", певица раскрыла нам секрет, как научилась создавать гардероб.

Детали

"Долгое время я жила со своей стилисткой. Часто видела, как она одевается в повседневной жизни, вне съемок, как подбирает образ. Так что немного научилась у нее этой способности. А теперь в случае необходимости могу сфотографироваться просто в примерочной, отправить ей и спросить, подходит мне или нет", - говорит Michelle Andrade.

Певица делится, что "не очень любила секонд-хенды", однако со временем поняла, что нужно посещать их чаще.

Певица рассказала о своих секретах стиля (Фото: пресс-служба Нового канала)

"Там можно найти классную эксклюзивную одежду, которая будет точно выделять из толпы. А еще люблю полистать Pinterest и вдохновиться идеями оттуда. Советую!" - говорит девушка.

Звезда также рассказала о самых любимых вещах своего гардероба.

"У меня очень много джинсов на любой случай. Еще я обожаю покупать обувь - и кроссовки, и каблуки. Есть много элементов гардероба как от украинского, так и от зарубежного производителя", - делится она.

А самая дорогая вещь в шкафу Мишель - сумочка итальянского бренда, которую ей подарила мама.

Мишель назвала любимые вещи (Фото: пресс-служба Нового канала)