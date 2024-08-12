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Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые станет мамой (фото)

Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, впервые станет мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, Виктория поделилась в своем блоге снимком из новой фотосессии, где позирует с округлым животиком.

Судя по его размерам, модель находится в последних месяцах беременности.

"Мама маленького львенка", - подписала фото звезда.

Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют красавицу с будущим пополнением и осыпают комплиментами.

  • Оооооо, вітаю! Хай народиться здоровим та вільним! Щастя всій родині!
  • Вітаю тебе! Бажаю тобі неймовірно красивої дитини, як ти, а також розумної та здорової
  • Вітаю вашу сім’ю з такою чудовою подією! Міцного здоров’я матусі та малечі!
  • Красуня наша

Напомним, Виктория Апанасенко вышла замуж 23 марта прошлого года. Но своего возлюбленного скрывала от широкой общественности.

Впрочем на первую годовщину брака красавица впервые рассказала о своем избраннике. Она вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли Александра Борнякова.

Виктория Апанасенко с мужем (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Отметим, что год назад Виктория говорила, что пока не хочет показывать мужчину, поскольку после конкурса "Мисс Вселенная" ей прилетало много хейта, и она не хочет, чтобы это касалось и ее семьи.

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