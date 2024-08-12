Мисс Украина Вселенная-2022 Виктория Апанасенко впервые станет мамой (фото)

Так, Виктория поделилась в своем блоге снимком из новой фотосессии, где позирует с округлым животиком.

Судя по его размерам, модель находится в последних месяцах беременности.

"Мама маленького львенка", - подписала фото звезда.

Виктория Апанасенко (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Реакция юзеров

Пользователи сети поздравляют красавицу с будущим пополнением и осыпают комплиментами.

Оооооо, вітаю! Хай народиться здоровим та вільним! Щастя всій родині!

Вітаю тебе! Бажаю тобі неймовірно красивої дитини, як ти, а також розумної та здорової

Вітаю вашу сім’ю з такою чудовою подією! Міцного здоров’я матусі та малечі!

Красуня наша

Напомним, Виктория Апанасенко вышла замуж 23 марта прошлого года. Но своего возлюбленного скрывала от широкой общественности.

Впрочем на первую годовщину брака красавица впервые рассказала о своем избраннике. Она вышла замуж за заместителя министра цифровой трансформации Украины по развитию ІТ-отрасли Александра Борнякова.

Виктория Апанасенко с мужем (фото: instagram.com/crystal.viktoria)

Отметим, что год назад Виктория говорила, что пока не хочет показывать мужчину, поскольку после конкурса "Мисс Вселенная" ей прилетало много хейта, и она не хочет, чтобы это касалось и ее семьи.