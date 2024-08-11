Украинские звезды, которые имеют внебрачных детей

Личная жизнь знаменитостей вызывает наибольший интерес в обществе. Многие известные люди предпочитают не привлекать к ней внимания и стараются, насколько возможно, держать ее в тайне. Это часто связано не столько с моральными причинами, сколько с желанием скрыть определенные аспекты, например, наличие детей, рожденных вне брака.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает об украинских знаменитостях, у которых есть внебрачные дети.

Фагот

Олег Михайлюта, участник группы ТНМК, уже более 12 лет живет с Ольгой Навроцкой. Детей, как известно, они заводить не планируют.

Однако в свое время музыкант имел интрижку с журналисткой Анастасией Будкиной. В день, когда Фагот решил сообщить ей, что уходит от нее к дизайнеру, Анастасия удивила его новостью о своей беременности.

Замуж он ее так и не позвал, но признал сына и участвует в его воспитании.

Сейчас Никите 14 лет, и мальчик не часто видится с отцом, поскольку живет с матерью за границей.

Фагот с сыном (фото: instagram.com/fahot)

Виктор Павлик

У Виктора все четверо детей родились от разных женщин. Он дважды женился на Лоре Созаевой, но на Светлане из Узбекистана никогда не был женат.

Говорят, что его отношения с ней начались еще тогда, когда он был в браке с Лидией, с которой у него был старший сын Александр.

В 1987 году Светлана родила Виктору дочь Христину. В 1995 году Павлик уехал на заработки в Турцию, где завязал отношения с Лорой.

Таким образом, Христина оказалась внебрачной дочерью. Она не ведет публичную жизнь. Известно только, что у нее есть сын.

Виктор Павлик с дочкой (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Артур Логой

У актера Артура Логая также есть внебрачный ребенок - 8-летний сын Герман. Мальчик родился в отношениях артиста с женщиной по имени Оксана.

Они познакомились, когда она была руководительницей проекта "Х-фактор", а Артур - участником. Пара была вместе полтора года, у них родился сын.

Через полгода после появления на свет первенца Артур и Оксана разошлись.

В мае 2018-го Логай женился на коллеге по сериалити "Киев днем и ночью" Евгенией. У супругов родился сын Лев.

Артур Логай с сыновьями (фото: instagram.com/logai.arthur)