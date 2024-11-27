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"Мисс Планета-2024": украинка получила один из титулов на конкурсе красоты

Среда 27 ноября 2024 20:30
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"Мисс Планета-2024": украинка получила один из титулов на конкурсе красоты Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинка Виктория Ошур - участница международного конкурса красоты "Мисс Планета 2024", финал которого начался 27 ноября в Камбодже, - получила свой первый титул.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную трансляцию шоу на YouTube.

Так, уроженка Ивано-Франковска получила титул "Мисс самые красивые волосы", ведь жюри отметило ее безупречную прическу и ухоженные локоны.

Участницу конкурса пригласили подняться на сцену для вручения награды - ленты с названием титула и денежного сертификата.

&quot;Мисс Планета-2024&quot;: украинка получила один из титулов на конкурсе красоты

Скриншот

На церемонии также объявили имена победительниц в ключевых номинациях: титул "Лучший национальный костюм" достался участнице из Филиппин, а за "Лучшее дефиле в купальнике" отметили конкурсантку из Соединенных Штатов.

&quot;Мисс Планета-2024&quot;: украинка получила один из титулов на конкурсе красоты

&quot;Мисс Планета-2024&quot;: украинка получила один из титулов на конкурсе красоты

Скриншот

Стоит отметить, что украинская представительница попала в топ-7 по итогам дефиле в бикини.

Ранее Виктория продемонстрировала свой национальный костюм, созданный под влиянием одного из символов Украины.

Ее образ состоял из блестящего обтягивающего комбинезона, дополненного яркими подсолнухами, которые стали главным украшением этого наряда.

&quot;Мисс Планета-2024&quot;: украинка получила один из титулов на конкурсе красоты

Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Ранее мы писали, что конкурс "Мисс Украина" возвращается, чтобы поддержать женщин-военных.

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