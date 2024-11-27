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"Міс Планета-2024": представниця України здобула один з титулів на конкурсі краси

Середа 27 листопада 2024 20:30
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"Міс Планета-2024": представниця України здобула один з титулів на конкурсі краси Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська учасниця міжнародного конкурсу краси "Міс Планета 2024" Вікторія Ошур, фінал якого розпочався 27 листопада у Камбоджі, здобула свій перший титул.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційну трансляцію шоу на YouTube.

Так, уродженка Івано-Франківська отримала титул "Міс найгарніше волосся", адже журі відзначило її бездоганну зачіску та доглянуті локони.

Учасницю конкурсу запросили піднятися на сцену для вручення відзнаки - стрічки з назвою титулу та грошового сертифіката.

&quot;Міс Планета-2024&quot;: представниця України здобула один з титулів на конкурсі краси

Скріншот

На церемонії також оголосили імена переможниць у ключових номінаціях: титул "Найкращий національний костюм" дістався учасниці з Філіпін, а за "Найкраще дефіле у купальнику" відзначили конкурсантку зі Сполучених Штатів.

&quot;Міс Планета-2024&quot;: представниця України здобула один з титулів на конкурсі краси

&quot;Міс Планета-2024&quot;: представниця України здобула один з титулів на конкурсі краси

Скріншот

Варто зазначити, що українська представниця потрапила до топ-7 за підсумками дефіле в бікіні.

Раніше Вікторія Ошур продемонструвала свій національний костюм, створений під впливом одного з символів України.

Її образ складався з блискучого обтислого комбінезона, доповненого яскравими соняхами, які стали головною прикрасою цього наряду.

&quot;Міс Планета-2024&quot;: представниця України здобула один з титулів на конкурсі краси

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Дізнайтесь, що відомо про Вікторію Ошур, яка представляє Україну на "Міс Планета 2024".

Також ми писали, що конкурс "Міс Україна" повертається, щоб підтримати жінок-військових.

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