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"Мисс планета 2024": кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

Вторник 26 ноября 2024 15:10
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"Мисс планета 2024": кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото) Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Автор: Иванна Пашкевич

27 ноября в Камбодже состоится финал международного конкурса красоты "Мисс планета 2024". Представительницей Украины стала Виктория Ошур.

Что известно о красавице - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Краткая биография Виктории Ошур

Титулованная "Мисс Планета Украина 2024" Виктория Ошур родом из Ивано-Франковска. В 2018 году она завершила обучение в Украинской Академии Лидерства, которая находится в Киеве.

&quot;Мисс планета 2024&quot;: кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

После этого поступила поступила в Украинский Католический Университет на факультет философии и богословия.

&quot;Мисс планета 2024&quot;: кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Ранее девушка делилась, что увлекается культурой разных народов, осваивает иностранные языки и уделяет большое внимание развитию эмоционального интеллекта.

&quot;Мисс планета 2024&quot;: кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Как выглядит наряд красавицы на "Мисс планета 2024"

Образ украинки включал блестящий обтягивающий комбинезон, украшенный композицией из сочных подсолнухов.

"Подсолнух - национальный цветок Украины, а его ярко-желтые лепестки ассоциируются с бескрайними полями страны, особенно в сельскохозяйственных регионах. Он олицетворяет дух украинского народа - оптимистичный, сильный и выносливый, несмотря на невзгоды", - написала девушка в соцсетях.

&quot;Мисс планета 2024&quot;: кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)&quot;Мисс планета 2024&quot;: кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Отметим, что Ошур пробилась в топ-10 финалисток, получив почетное 7 место. Уже завтра, 27 ноября, она снова выйдет на сцену, чтобы попытаться получить желанную корону.

&quot;Мисс планета 2024&quot;: кто представляет Украину на международном конкурсе красоты (фото)

Виктория Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

В прошлом году титул "Мисс Планета" завоевала тайская участница Воравалан Пхуткланг.

К слову, ранее мы писали, что конкурс "Мисс Украина" возвращается, чтобы поддержать женщин-военных.

Также рассказывали, кто выиграл "Мисс Вселенная-2024" и какое место у Украины.

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