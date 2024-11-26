ua en ru
Вт, 26 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"Міс планета 2024": хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Вівторок 26 листопада 2024 15:10
UA EN RU
"Міс планета 2024": хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото) Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)
Автор: Іванна Пашкевич

27 листопада у Камбоджі відбудеться фінал міжнародного конкурсу краси "Міс планета 2024". Представницею України стала Вікторія Ошур.

Що відомо про красуню - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Коротка біографія Вікторії Ошур

Титулована "Міс Планета Україна 2024" Вікторія Ошур родом з Івано-Франківська. У 2018 році вона завершила навчання в Українській Академії Лідерства, яка знаходиться в Києві.

&quot;Міс планета 2024&quot;: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Після цього вступила вступила до Українського Католицького Університету на факультет філософії та богослов’я.

&quot;Міс планета 2024&quot;: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Раніше дівчина ділилася, що захоплюється культурою різних народів, опановує іноземні мови та приділяє велику увагу розвитку емоційного інтелекту.

&quot;Міс планета 2024&quot;: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Який вигляд має вбрання красуні на "Міс планета 2024"

Образ українки включав блискучий обтислий комбінезон, оздоблений композицією із соковитих соняхів.

"Соняшник - національна квітка України, а його яскраво-жовті пелюстки асоціюються з безкрайніми полями країни, особливо в сільськогосподарських регіонах. Він уособлює дух українського народу - оптимістичний, сильний і витривалий, незважаючи на негаразди", - написала дівчина у соцмережах.

&quot;Міс планета 2024&quot;: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)&quot;Міс планета 2024&quot;: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Зазначимо, що Ошур пробилася до топ-10 фіналісток, здобувши почесне 7 місце. Вже завтра, 27 листопада, вона знову вийде на сцену, щоб спробувати здобути бажану корону.

&quot;Міс планета 2024&quot;: хто представляє Україну на міжнародному конкурсі краси (фото)

Вікторія Ошур (фото: instagram.com/viktoriiaoshur)

Минулого року титул "Міс Планета" виборола тайська учасниця Воравалан Пхуткланг.

До слова, раніше ми писали, що конкурс "Міс Україна" повертається, щоб підтримати жінок-військових.

Також розповідали, хто виграв "Міс Всесвіт-2024" і яке місце в України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міс Україна Міс Світу Краса
NEWS
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб
За добу росіяни втратили на фронті 1480 солдатів та 6 танків, - Генштаб