"В этом что-то есть": Данилко объяснил, кто на Нацотборе заслужил самый высокий балл от жюри

Украинский музыкант, композитор и член жюри Нацотбора на Евровидение 2024 года Андрей Данилко признался, кому отдал самую высокую оценку - 11 баллов. И это – alyona alyona и Jerry Heil. MELOVIN и Ziferblat заняли в его рейтинге второе и третье место.

Андрей Данилко объяснил, почему считает alyona alyona и Jerry Heil оптимальным вариантом для представления Украины на Евровидении. По его словам, песня Teresa&Maria идеально подходит для конкурса, однако девушкам придется серьезно поработать над номером.

"У меня было ощущение, что их песня абсолютно конкурсная, но нужно еще сделать хороший номер. А кроме этого, она хорошо подходит к этому времени, особенно в этом году, когда не хочется особого драматизма", - сказал он.

Также Данилко ответил на вопрос, смогут ли Alyona alyona и Jerry Heil донести до европейцев месседж своей песни, учитывая, что почти весь текст написан на украинском языке.

"Люди все равно реагируют в целом. Кто интересуется, смотрит переводы текста. Но все-таки это опасная штука, когда многим непонятны слова. С другой стороны, у нас еще работает комплекс, что надо понимать, о чем поют. Это наше восприятие". Когда мы выступали на Евровидении, все слова, которые я говорил на украинском, им было прикольно слышать, как они звучат, когда мы смотрим песни, скажем Сербии, мы не понимаем, о чем они, но интуитивно какой-то месседж чувствуем. Я думаю, что припев у "Teresa & Maria" ключевой и хитовый. Есть ощущение, что это сразу может подпевать зал. А кроме этого хорошая начальная, украинская часть песни. Сразу понятно, из какой страны участник", - подчеркнул Данилко.

"Alyona alyona & Jerry Heil выглядят необычно и запоминаются. В этом есть в хорошем смысле мемность. И они отличаются от предыдущих исполнителей Украины. При этом все равно идентифицируется, что это Украина. Плюс - необычность alyona alyona. Мне кажется, в этом что-то есть", - отметил член жюри Нацотбора и участник Евровидение 2007.