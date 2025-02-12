Мирошниченко раскрыла, знают ли биологические родители приемной дочери Ангелины о ее судьбе

Так, фолловеры поинтересовались у Инны, не переживает ли она относительно того, что родные мама и папа 8-летней девочки узнают о ней в соцсетях.

Звезда ответила, что родители Ангелины еще летом обо всем узнали.

"Не боюсь, потому что это произошло еще в июле. Потому что уже бояться...", отметила многодетная мама и добавила веселый эмодзи.

Она отметила, что не будет продолжать обсуждение этого вопроса, поскольку вся информация должна оставаться частной. Инна Мирошниченко ответила на вопрос о детях (скриншот)

Что известно о биологических родителях Ангелины

Ангелина стала частью семьи Мирошниченко в июне прошлого года. Впоследствии Инна поделилась, что ее биологические родители воспитывались в интернате, где получили психологические травмы, что существенно повлияло на их дальнейшую жизнь. Семья Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

По словам блогера, из-за ментальной инвалидности родные мама и папа Ангелины не имели возможности должным образом заботиться о ней.

Девочку забрали из семьи, когда ей было всего два месяца, после чего она оказалась в детском доме.

Там она прожила восемь лет, пока не встретила свою новую семью.

Приемная дочь Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)