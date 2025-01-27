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Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно

Понедельник 27 января 2025 10:07
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Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Юрист, блогерша и супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко Инна шокировала своих фолловеров тем, что попала в больницу. Причиной стала банальная бытовая травма.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Вчера вечером знаменитость вышла в Stories и показала перебинтованную руку.

"Я всегда знала, что кулинария к добру не приведет. Планировался салат, а теперь планируется поездка, чтобы наложить швы. Ждем няню", - рассказала Мирошниченко.

Затем она поделилась подробностями, кто ей помог остановить кров и наложить повязку.

"Но оказалось, что мой муж умеет останавливать кровь. А сосед-хирург, к счастью, был дома и смог обработать рану", - отметила блогерша.

Также Инна рассказала, что она почти потеряла сознание от вида крови.

Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно
Скриншот

Вскоре ее супруг показал Stories из больницы. Инна сидит с перебинтованной рукой в одном из медицинских центров. Судя по всему, собирались они впопыхах.

"Инна не даст загрустить в воскресный вечер", - с юмором отметил он.

Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно
Скриншот

Также он отметил, что рану зашили.

"Инну немного подшили. Стала еще лучше. Просто она несколько дней назад купила новые хорошие ножи. Очень хорошие", - рассказал телеведущий.

Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно
Скриншот

Затем блогерша рассказала своим подписчикам детали, что случилось. Оказывается она вынимала косточку из авокадо очень острым ножом и сильно поранилась.

"4 шва. Рана глубокая, но сухожилья целые. Так что все нормально. Не вынимайте косточку из авокадо новым керамическим ножом. Так как они и правда очень острые", - подчеркнула она.

Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно
Скриншот

Напомним, пара познакомилась много лет назад, но серьезные отношения завязались в 2017 году. В начале 2018-го они поженились.

Инна и Тимур Мирошниченко воспитывают четырех детей. Биологическими являются лишь двое из них: 6-летняя Мия и 5-летний Марко. А 3-летнего Марселя и 8-летнюю Ангелину супруги усыновили или, как сами говорят, родили сердцем.

Жена Тимура Мирошниченко оказалась в больнице: что известно
Тимур и Инна Мирошниченко со всеми детьми (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Ранее жена Тимура Мирошниченко заинтриговала словами о пятом ребенке.

Также Мирошниченко поставила на место хейтеров, которые критикуют ее мужа из-за усыновления детей.

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