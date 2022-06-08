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У світі "відзначать" день незалежності від путінізму: що відомо

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Середа 08 червня 2022 18:40
У світі "відзначать" день незалежності від путінізму: що відомо Фото: Путін (eurasianet.org)
Автор: Світлана Мащенко

У світі готуються відзначити "День незалежності від путінізму і кремлівської диктатури". Активісти з більш ніж 30 країн світу проведуть єдину антивоєнну акцію на вулицях 44 міст. Приєднатися до неї можуть всі охочі.

Що про це відомо, і як стати учасником - читайте нижче в нашому матеріалі.

Всесвітня акція організовується "російськими рухами опору" проти "кровожерливої війни і путінського режиму". Вона пройде 12 червня на головних площах і вулицях Європи, Америки, Азії, Австралії, Нової Зеландії та Океанії.

Антивоєнні комітети, опозиційні спільноти та інші діаспори росіян за кордоном об'єдналися на підтримку наступних дій:

  • Вимога негайного припинення бойових дій в Україні;
  • Солідарність з тими хто, перебуваючи Зараз на території Росії, активно протистоять війні і путінському режиму;
  • Протест проти переслідування противників чинної влади Росії.

Повідомляється, що майбутня акція - одна з низки Всесвітніх акцій, конференцій та інших заходів об'єднаного світового руху опору.

В який час і де саме треба виходити на демонстрації, дивіться за посиланням тут.

Раніше ми писали, що легіон "Свобода Росії" повернувся з першого завдання з "трофейним" лейтенантом.

Також повідомлялося, що окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя.

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