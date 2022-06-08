У світі "відзначать" день незалежності від путінізму: що відомо
У світі готуються відзначити "День незалежності від путінізму і кремлівської диктатури". Активісти з більш ніж 30 країн світу проведуть єдину антивоєнну акцію на вулицях 44 міст. Приєднатися до неї можуть всі охочі.
Що про це відомо, і як стати учасником - читайте нижче в нашому матеріалі.
Всесвітня акція організовується "російськими рухами опору" проти "кровожерливої війни і путінського режиму". Вона пройде 12 червня на головних площах і вулицях Європи, Америки, Азії, Австралії, Нової Зеландії та Океанії.
Антивоєнні комітети, опозиційні спільноти та інші діаспори росіян за кордоном об'єдналися на підтримку наступних дій:
- Вимога негайного припинення бойових дій в Україні;
- Солідарність з тими хто, перебуваючи Зараз на території Росії, активно протистоять війні і путінському режиму;
- Протест проти переслідування противників чинної влади Росії.
Повідомляється, що майбутня акція - одна з низки Всесвітніх акцій, конференцій та інших заходів об'єднаного світового руху опору.
В який час і де саме треба виходити на демонстрації, дивіться за посиланням тут.
Раніше ми писали, що легіон "Свобода Росії" повернувся з першого завдання з "трофейним" лейтенантом.
Також повідомлялося, що окупанти зазивають на курорти біля зруйнованого Маріуполя.