В мире "отметят" день независимости от путинизма: что известно
В мире готовятся отметить "День независимости от путинизма и кремлевской диктатуры". Активисты из более чем 30 стран мира проведут единую антивоенную акцию на улицах 44 городов. Присоединиться к ней могут все желающие.
Что об этом известно, и как стать участником - читайте ниже в нашем материале.
Всемирная акция организуется "российскими движениями сопротивления" против "кровожадной войны и путинского режима". Она пройдет 12 июня на главных площадях и улицах Европы, Америки, Азии, Австралии, Новой Зеландии и Океании.
Антивоенные комитеты, оппозиционные сообщества и другие диаспоры россиян за рубежом объединились в поддержку следующих действий:
- Требование немедленного прекращения боевых действий в Украине;
- Солидарность с теми кто, находясь сейчас на территории России, активно противостоят войне и путинскому режиму;
- Протест против преследования противников действующей власти России.
Сообщается, что предстоящая акция - одна из ряда Всемирных акций, конференций и других мероприятий объединенного мирового движения сопротивления.
В какое время и где именно надо выходить на демонстрации, смотрите по ссылке здесь.
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