Легіон "Свобода Росії" повернувся з першого завдання з "трофейним" лейтенантом (відео)
Легіон "Свобода Росії", який воює проти путінського режиму і за правду, яка на стороні України, показав полоненого російського лейтенанта, якого захопили під час виконання першого бойового завдання.
Про це повідомив радник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"Всім привіт з Донбасу від Легіону. Отже, брати, або ексбрати, не знаю, як вас називати. Ми вже в строю. Ми вже тут. Дуже скоро все вирішиться", - говорить військовий.
Зазначимо, що легіон нещодавно отримав свою форму і шеврони. Тепер вони носять такий же "піксель", як і ЗСУ.
Як росіянам потрапити до легіону
Легіон "Свобода Росії" був створений наприкінці березня. Щоб потрапити туди, росіянам потрібно дістатися до будь-якого посольства України в Грузії, Азербайджані або в будь-якій країні Європи. Там вони отримають подальші інструкції.
В УКРАИНЕ СОЗДАН ЛЕГИОН " СВОБОДА РОССИИ" ДЛЯ БОРЬБЫ С ПУТИНСКИМ РЕЖИМОМ.— Конец Мордора (@endofmordor) March 27, 2022
Чтобы попасть в легион россиянам нужно добраться до любого посольства Украины в Грузии, Азербайджане или в любой стране Европы.
Там вам дадут дальнейшие инструкции как попасть в Украину и в легион. pic.twitter.com/hOM594Nwxh
Раніше ми писали, як грузини зачищають Ірпінь від ворожих окупаційних військ.
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