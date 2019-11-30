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В Австралії священиків зобов'яжуть повідомляти про жорстоке поводження з дітьми

Новини » Суспільство     30.11.2019 - 07:07
В Австралії священиків зобов'яжуть повідомляти про жорстоке поводження з дітьми
Ілюстративне фото (catholicnews.org.ua)

Сповіді з розповідями про жорстокості священики будуть передавати правоохоронцям

У п'ятницю головні прокурори Австралії домовилися про стандартизацію законів по всій країні, що зобов'язують священиків повідомляти про жорстоке поводження з дітьми, розкрите їм під час сповіді. Як передає РБК-Україна, про це пише Reuters.

Юристи узгодили ключові принципи законів, які входять в сферу відповідальності урядів штатів і територій, в яких розглядаються найбільш спірні рекомендації урядового розслідування щодо жорстокого поводження з дітьми.

Оскільки половина населення країни вважає себе християнами, Австралія зіткнулася з кризою віри на тлі звинувачень у всьому світі в тому, що церкви і релігійні лідери захищали священиків-педофілів і прикривали сексуальну наругу.

Тепер священики не зможуть використовувати захист "конфесійних привілеїв", щоб уникнути дачі показань проти третьої сторони в ході кримінального або цивільного судочинства.

Хоча більшість штатів уже працюють над такими законами, єдина позиція буде впроваджувати загальнонаціональний стандарт, але також може призвести до розбіжностей між церквою та урядом в країні, яка дотримується світської конституції.

Архієпископ Марк Колрідж, президент Австралійської конференції католицьких єпископів, вищого католицького органу країни, заявив, що католицька церква підтримує "узгоджені на національному рівні" режими звітності для захисту дітей.

Однак, за його словами, церква не вважає зняття юридичного захисту корисним чи необхідним.

Нагадаємо, ще навесні 2019 Папа Римський Франциск наказав католицьким священикам, ченцям і черницям повідомляти про випадки сексуальних домагань або їх приховування.

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