Мир у сім'ї важливіше: Комаровський зруйнував міф про перегляд мультиків (відео)

Доктор Комаровський розповів про те, скільки дитині в день можна дивитися мультики. Про це іменитий педіатр розповів на своїй Instagram-сторінці.

До Євгена Комаровського звернулися батьки, дитина яких безконтрольно дивиться мультики під час перебування у бабусі по два дні двічі на місяць. Вони запитують, чи зашкодить його зору подібне порушення режиму перегляду мультфільмів.

Так, раніше доктор Комаровський розповів, що нормою проведення дитини до п'яти років за мультиками є 60 хвилин з перервами по 10 хвилин кожні 15 хвилин екранного часу, Але батьки, які ніяк не можуть домовитися з бабусею, запитують педіатра, чи можна як-небудь підкоригувати цю норму до 1,5-2 годин на день.

Комаровський зруйнував міф про час перегляду мультиків (фото: pxhere.com)

Доктор Комаровський розповів, що мільйони дітей у всьому світі живуть без дотримання цих норм, що, втім, не скасовує їх важливість. Але, за словами педіатра, мир і спокій у родині, а також хороші стосунки з бабусею, яка готова давати батькам відпочинок, доглядаючи за онуком, у даній ситуації набагато важливіше.

"Зіпсувати дитину за два дні в місяць безконтрольного перегляду мультфільмів неможливо", - стверджує педіатр.

Комаровський зруйнував міф про час перегляду мультиків (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.