Мир в семье важнее: Комаровский разрушил миф о просмотре мультиков (видео)

Доктор Комаровский рассказал о том, сколько ребенку в день можно смотреть мультики. Об этом именитый педиатр рассказал на своей Instagram-странице.

К Евгению Комаровскому обратились родители, ребенок которых бесконтрольно смотрит мультики во время пребывания у бабушки по два дня дважды в месяц. Они спрашивают, навредит ли его зрению подобное нарушение режима просмотра мультфильмов.

Так, ранее доктор Комаровский рассказал, что нормой проведения ребенка до пяти лет за мультиками является 60 минут с перерывами по 10 минут каждые 15 минут экранного времени Но родители, которые никак не могут договориться с бабушкой, спрашивают педиатра, можно ли как-либо подкорректировать эту норму до 1,5-2 часов в день.

Комаровский разрушил миф о времени просмотра мультиков (фото: pxhere.com)

Доктор Комаровский рассказал, что миллионы детей во всем мире живут без соблюдения этих норм, что, впрочем, не отменяет их важность. Но, по словам педиатра, мир и покой в семье, а также хорошие отношения с бабушкой, которая готова давать родителям отдых, присматривая за внуком, в данной ситуации гораздо важнее.

"Испортить ребенка за два дня в месяц бесконтрольного просмотра мультфильмов невозможно", - утверждает педиатр.

Комаровский разрушил миф о времени просмотра мультиков (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.