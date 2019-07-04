ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Це безпечно: Комаровський зруйнував міф про поїздку з дитиною на відпочинок

STYLERПерсони    04.07.2019 - 23:05
Це безпечно: Комаровський зруйнував міф про поїздку з дитиною на відпочинок
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський дав батькам трирічної дитини важливу пораду

Доткор Комаровський розповів про те, чи може виникнути у маленької дитини "гірська хвороба" при підйомі на високогір'я. Про це відомий педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Батьки трирічного малюка звернулися до Євгена Комаровського з питанням, чи можна брати дитину в сімейну подорож в Альпи. Вони хочуть заїхати на канатних дорогах повище, але хвилюються про те, щоб у дитини не розвинулася гірська хвороба через кисневе голодування.

Комаровський відповів, що ймовірність розвитку гірської хвороби у дитини надзвичайно мала, тим більше, що альпійські підйомники не такі високі, щоб у трирічного малюка могли виникнути симптоми гірської хвороби.

Це безпечно: Комаровський зруйнував міф про поїздку з дитиною на відпочинок

Комаровський зруйнував міф про відпочинок з дитиною в горах і гірську хворобу (фото: inspiredbylakeland.co.uk)

"Практично впевнений, що все буде безпечно, якщо відразу після підйому не будете навантажувати дитину фізично і постежите за її станом", - порадив педіатр.

До того ж, Комаровський стверджує, що навіть виникнення задишки не може стати протипоказанням до висоти.

"Орієнтуйтеся на вік і враховуйте можливості адаптації маленької дитини", - резюмував фахівець.

Це безпечно: Комаровський зруйнував міф про поїздку з дитиною на відпочинок

Комаровський зруйнував міф про відпочинок з дитиною в горах і гірську хворобу (фото: inspiredbylakeland.co.uk)

До речі, раніше доктор Комаровський розповів про необхідність йоду для зростаючого дитячого організму.

Раніше педіатр також поділився порадою для тих батьків, чиї однорічні діти страждають від відсутності апетиту і категорично відмовляються самостійно їсти.

Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

Комаровський розповів, якими ягодами краще не годувати дитину Якомога раніше: Комаровський зруйнував міф про кондиціонери і немовлят
Новини України Євген Комаровський
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся