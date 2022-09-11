Світ на порозі 5 катастрофічних кліматичних переломних моментів: вчені б'ють на сполох

Кліматичні зміни і підвищення температури на планеті поставило світ на грань декількох небезпечних переломних моментів, що можуть призвести до катастрофічних і незворотних наслідків для людства, попереджають науковці.

Згідно з масштабним дослідженням, п'ять таких переломних моментів, можливо, вже пройдені через глобальне потепління на 1,1 градуса за Цельсієм на сьогодні.

До них відносяться обвалення крижаної "шапки" Гренландії, що в кінцевому підсумку призвело до різкого підвищення рівня моря, зміна ключової течії в Північній Атлантиці, руйнівні зливи, від чого залежать мільярди людей в плані продовольства, і різке танення багатої на вуглець вічної мерзлоти.

Згідно з аналізом, при нагріванні на 1,5 градуса за Цельсієм, мінімальному очікуваному підвищенні, 4 з 5 переломних моментів переходять від можливих до ймовірних. Також при температурі 1,5C стають можливими 5 додаткових переломних моментів, включаючи зміни великих північних лісів і втрату майже всіх гірських льодовиків.

Під переломним моментом в цьому контексті мається на увазі перевищення температурного порогу, що призводить до незворотних змін в кліматичній системі, навіть якщо глобальне потепління припиниться.

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Зазначається, що всього дослідники виявили докази 16 переломних моментів, причому, за оцінками вчених, для останніх 6 потрібно глобальне нагрівання не менше ніж на 2 градуси (за Цельсієм). У часових масштабах такі переломні моменти можуть реалізуватися в період від декількох років до століть.

Також дослідники звертають увагу, що подолання однієї переломної точки часто провокує інші, викликаючи каскади. Але це все, включаючи аналіз про наслідки, ще вивчається науковцями.

За словами професора Йохана Рокстрема, директора Потсдамського Інституту досліджень впливу на клімат, світ "рухається до глобального потепління на 2-3 градуси".

"Це ставить Землю на шлях перетину декількох небезпечних переломних моментів, які матимуть катастрофічні наслідки для людей у всьому світі. Щоб зберегти придатні для життя умови на землі і створити стабільні суспільства, ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перетину переломних моментів", - наголошує він.

Недавні дослідження виявили ознаки дестабілізації тропічних лісів Амазонки, втрата яких матиме "глибокі" наслідки для глобального клімату та біорізноманіття, а також для льодового щита Гренландії та течій Гольфстріму, які вчені називають Атлантичною меридіональною перекидною циркуляцією.

У недавньому звіті Міжурядової групи експертів зі зміни клімату говориться, що ризик виникнення переломних моментів клімату стає високим при глобальному потеплінні на 2 градуси Цельсія.

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Як каже професор Тім Лентон з Ексетерського університету, список переломних моментів, який він вперше оцінив у 2008 році, вже розширився, і "наша оцінка ризику, який вони представляють, різко зросла".

"Наша нова робота надає переконливі докази того, що світ має радикально прискорити декарбонізацію економіки. Щоб досягти цього, нам потрібно викликати позитивні соціальні переломні моменти", - зазначає науковець.