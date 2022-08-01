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Кліматолог визначив дату наступного масового вимирання на Землі. Чекати не так вже й довго

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Понеділок 01 серпня 2022 20:44
Кліматолог визначив дату наступного масового вимирання на Землі. Чекати не так вже й довго Кліматолог передбачив дату наступного вимирання видів на Землі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Японський кліматолог побудував новий графік масового вимирання видів і передбачив дату наступного кінця світу. За його даними, наступне вимирання всього живого на планеті стане вже шостим.

Про це йдеться в дослідженні кліматолога Куніо Кайхо на порталі Biogeosciences.

За даними декількох досліджень, глобальне потепління та інші фактори, які пов'язані з діяльністю людини, призведуть до вимирання всіх видів живих істот на планеті досить скоро - до 2100 року. Якщо не будуть вжиті екстрені заходи. І це вимирання стане масовим, шостим за рахунком для Землі.

Японський професор з Університету Тохоку Куніо Кайхо провів власні розрахунки й вважає, що дані вчених сильно перебільшені. За його даними, до критичного рівня температура на Землі підніметься набагато пізніше - тільки до 2500 року.

Для своїх розрахунків японський вчений використовував дані про глобальну температуру, температури Землі та суші в періоди минулих вимирань, в тому числі й дані про види, які тоді зникли.

Крім шести найбільших періодів вимирання - ордовикского, девонського, пермського, тріасового, мел-палеогенового і нинішнього голоценового, Кайхо розглянув також і не наймасштабніші масові вимирання видів.

Порівняльний аналіз цих цифр показав, що кількість загиблих видів лінійно залежить від температурних аномалій в середовищі їх проживання.

Для найбільших масових вимирань відхилення повинно бути дуже велике і відповідати підвищенню середньої глобальної температури на 9 градусів за Цельсієм або ж - падіння на 7 градусів.

А це набагато більше минулих оцінок, які прогнозують масовий масштаб голоценового вимирання при потеплінні вище 5,2 градуса.

За даними вчених, до 2100 року глобальна температура підніметься на 4,4 градуса, а межа в 9 градусів буде досягнута не раніше 2500 року - і це навіть при самому песимістичному сценарії.

Кліматолог визначив дату наступного масового вимирання на Землі. Чекати не так вже й довго

Розрахунок вимирання видів (скріншот)

Вимирання видів буде відбуватися і вже відбувається, але масштаби, швидше за все не будуть такими ж катастрофічними, як під час всіх великих вимирань раніше.

Однак при нових розрахунках не враховуються додаткові фактори, більш характерні для голоценового вимирання. Джерелом проблем для біосфери зараз служить людина, і господарська діяльність підвищує температуру набагато швидше, ніж у минулому.

Наприклад, пермське вимирання і потепління розвивалися протягом 60 тисяч років. А сьогодні масштаби зовсім інші - рахунок йде не на тисячі, а на сотні років.

А це різко скорочує можливості живих популяцій адаптуватися до змін і може стати причиною до більш прискореного вимирання.

До речі, раніше ми писали про те, що кліматологи спрогнозували до 2024 року підвищення глобальної температури на 1,5 градуса.

А ще розповідали про те, що вчені дали прогноз про зміни в Україні через глобальне потепління.

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