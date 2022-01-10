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Температурні рекорди. Останні 7 років стали найспекотнішими на планеті

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Понеділок 10 січня 2022 15:59
Температурні рекорди. Останні 7 років стали найспекотнішими на планеті Фото: останні 7 років стали найспекотнішими на планеті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Європейському центрі з питань зміни клімату Copernicus Climate Change Service (C3S) заявили, що останні сім років були найспекотнішими на планеті за всю історію спостережень. Зокрема, минулий рік став п’ятим найтеплішим роком з рекордною спекою в деяких країнах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Водночас за даними кліматологів ЄС, кількість газів, які нагрівають нашу атмосферу, продовжують збільшуватися.

Таким чином, країни Європи пережили найтепліше літо, а температурні рекорди на заході США та Канаді були побиті на кілька градусів.

Зазначено, що це спричинило сильні лісові пожежі в липні та серпні 2021 року, які знищили майже цілі міста вщент і забрали сотні життів.

"Ці події є суворим нагадуванням про необхідність змінити наш спосіб життя, зробити рішучі та ефективні кроки на шляху до сталого суспільства і працювати над скороченням чистих викидів вуглецю", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, дані Copernicus показали, що 2021 рік був п'ятим найспекотнішим за всю історію спостережень, трохи теплішим, ніж 2015 і 2018 роки.

Так, середня температура 2021 року була на 1,1-1,2 градуса вище за доіндустріальний рівень близько 150 років тому.

Нагадаємо, у 2021 році середня температура у Києві становила 9,2 градуса тепла, що на 0,2 градуса більше кліматичної норми 1991-2020 рр.

Додамо, нещодавно на півночі Гренландії спостерігалася аномально висока температура повітря.

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