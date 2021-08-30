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У МОЗ розповіли, кому зі школярів не потрібен медогляд на 1 вересня

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Понеділок 30 серпня 2021 13:51
У МОЗ розповіли, кому зі школярів не потрібен медогляд на 1 вересня Деяким учням не потрібно проходити медогляд до 1 вересня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медогляд школярів до 1 вересня буде потрібно не всім дітям. Учні 2-11 класи можуть проходити огляд лікарів протягом року.

Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.

Для першокласників

Українцям нагадали, що перед початком школи майбутні першокласники повинні пройти медогляд.

Їм потрібно відвідати таких лікарів:

  • хірург ортопед-травматолог;
  • офтальмолог;
  • стоматолог;
  • потрібно здати аналіз крові на гемоглобін;
  • інші аналізи і фахівці за показаннями.

Після цього педіатр або сімейний лікар випише медичну довідку № 086-1о про стан здоров'я дитини, діагноз, групу на фізкультурі.

Також першокласникам потрібна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою № 063 / о.

Кому довідка не обов'язкова до 1 вересня

Учні 2-11 класів повинні проходити медичний огляд раз на рік, але не обов'язково перед навчальним роком. Потрібні консультації та аналізи за віком підкаже педіатр або сімейний лікар.

Всі лікарі і аналізи - безкоштовні. Якщо потрібна консультація вузького фахівця - лікар робить електронний напрямок.

До речі, направлення не потрібно до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога і лікаря, у якого під наглядом знаходиться дитина з хронічними захворюваннями.

Як ми раніше писали, МОЗ дав рекомендації щодо проведення "Першого дзвоника" в умовах карантину.

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