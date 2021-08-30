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МОЗ дав рекомендації щодо проведення "першого дзвінка" в умовах карантину

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Понеділок 30 серпня 2021 00:13
МОЗ дав рекомендації щодо проведення "першого дзвінка" в умовах карантину Фото: МОЗ запропонувало різні варіанти святкування 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У МОЗ підготували рекомендації школам щодо проведення "першого дзвоника" в умовах карантину. Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для навчальних закладів не є обов'язковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства у Facebook.

У відомстві нагадали, рішення, чи проводити святкові заходи чи ні залишається за адміністрацією школи.

Якщо планується урочиста лінійка:

  • Захід краще провести просто неба (у дворі школи або на спортивному майданчику);
  • Варто розділити учнів різних вікових груп/класів;
  • Слід уникати формування скупчення людей і стежити за дотриманням дистанції 1,5, м;
  • Краще утриматися від запрошення осіб, які не є співробітниками школи: розважальних колективів, аніматорів та інших;
  • Захід може бути насиченим і яскравим, але краще скоротити час його проведення.

Якщо планується альтернативний варіант святкування:

  • Варто організувати святкування в кожному класі окремо;
  • Замість активності в приміщенні краще віддати перевагу святкуванню просто неба;
  • Краще провести День знань в інтерактивній формі.

Зараз у Міністерстві освіти і науки України розглядають три варіанти організації навчального процесу: у звичайному режимі (якщо всі регіони країни залишатимуться у "зеленій зоні"), з дистанційкою для старшокласників (у разі значного поширення коронавірусу в країні), у змішаному форматі (у регіонах "жовтої" та "помаранчевої" зон).

У МОН сподіваються, що у вересні-жовтні школярі навчатимуться у звичайному форматі, а прогнозована нова хвиля епідемії прийде в Україну в листопаді. При вакцинації 80% персоналу школи навчальні заклади зможуть працювати навіть в регіонах "жовтої" і "помаранчевої" зон. Вчителів не змушуватимуть щеплюватися від ковіда, щеплення було і залишається виключно добровільним.

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