Міф чи реальність? Супрун прокоментувала вплив соцмереж на психіку

Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Супрун розповіла, як гонитва за лайками впливає на стан людини

Уляна Супрун розповіла, як соцмережі впливають на психіку і поділилася важливими порадами. Крім того, на своїй сторінці у Facebook вона пояснила, що думає щодо рішення Instagram відмовитися від показу лайків заради здоров'я користувачів.

За словами експерта, на даний момент Instagram тестує функцію приховування кількості лайків під постом, оскільки їх підрахунок спонукає людей потрапляти в небезпечні ситуації заради отримання більшої кількості "сердець".

"Дослідження показують, що кількість віртуальних друзів не підтверджує нашу соціалізованість та готовність спілкуватися, іноді навпаки впливає на відчуття самотності в реальному житті", - пише Супрун.

Існує також безліч досліджень, які підтверджують негативні ефекти від надмірного користування мережами. А саме - появі додаткового стресу, підвищення відчуття тривоги, погіршення настрою та навіть депресії. До негативних наслідків відносять також розвиток залежності, зниження самооцінки і порушення сну.

Як відомо, лайки є основною причиною, чому люди розміщують публікації. Найчастіше люди шукають відчуття підтримки, яке краще було б отримати в реальному житті від близьких людей.

В одному з опитувань серед підлітків, Instagram визнали платформою, яка має найбільший негативний вплив на здоров'я. Пов'язано це з тим, що багато переживають, скільки лайків зможе зібрати їх фото. Крім того, знімки в цій соціальній мережі можуть створювати нереалістичні очікування щодо свого зовнішнього вигляду і сприяти низькій самооцінці.

"Пам'ятайте, іноді важливо і корисно бути поза зоною досяжності. Тому намагайтеся балансувати час, який ви проводите в соціальних мережах і телефонах", - підсумувала Супрун.

Скріншот: (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, Супрун розповіла, що робити при укусі тварини.

Раніше Супрун розповіла, як побороти страх перед публікою. За її словами, нервувати через виступ перед аудиторією - нормально, проте важливо навчитися контролювати свої емоції.

Ми писали, що Супрун зробила важливе попередження. Вона стверджує, що через звичку підпалювати залишки рослин, суху траву або листя - страждає ціла екосистема.