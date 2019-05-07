Міняю капустіну на квартиру в Києві: найкумедніші меми про подорожчання овочів

Меми з цибулею і капустою - в мережі висміюють подорожчання овочів (колаж: РБК-Україна)

Меми на тему подорожчання овочів активно гуляють по мережі

Ціни на одні з найпопулярніших овочів в Україні - цибулю і капусту, стрімко зростають. У мережі поширюються меми, які висміюють небувале подорожчання таких необхідних для раціону українців продуктів.

Меми з цибулею і капустою - в мережі висміюють подорожчання овочів (фото: соцмережі)

Так, ціна на цибулю підскочила вже до близько 40 гривень, а кілограм білокачанної капусти нині обходиться у 30-40 гривень.

Якщо без капусти ще можна обійтися день-другий, то цибуля - це обов'язкова складова перших і багатьох других страв традиційної української кухні.

Меми з цибулею і капустою - в мережі висміюють подорожчання овочів (фото: соцмережі)

А оскільки сміх - це найкращий засіб від стресу, українці створюють і поширюють забавні меми з овочами.

Меми з цибулею і капустою - в мережі висміюють подорожчання овочів (фото: соцмережі)

Нагадаємо, експерти дали прогноз щодо зниження цін на ранні сезонні овочі у цьому році. Дане явище пов'язане з тим, що в цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки.

Раніше ми писали, що в Україні різко подешевшав популярний овоч. Експерти розповіли, з чим це пов'язано.