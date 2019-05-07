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Ціни на продукти в травні: чого чекати українцям

STYLERЖиття    07.05.2019 - 13:15
Ціни на продукти в травні: чого чекати українцям
Колаж РБК-Україна

Експерти дали неоднозначний прогноз

У цьому році ранні овочі з'явилися раніше, ніж у минулому. І ціни порадували своєю лояльністю. Про те, чого чекати українцям у травні розповіли експерти, передає Сьогодні.

Керівниця департаменту "Маркетинг-Аналітика" оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман стверджує, що ранні овочі будуть дешевшати. За словами фахівця, дане явище пов'язане з тим, що в цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки.

Ціни на продукти в травні: чого чекати українцямФото: (pixabay.com)

Якщо враховувати сезонний чинник, то в травні має подешевшати також і молоко, однак зниження витрат на сировину не відображається на молочних продуктах. Відзначається, що ціни на цю групу товарів в травні збережуться, прогнозує експерт, допускаючи незначне зростання - до 1,5 % на місяць.

Та ж ситуація і з цінами на м'ясо. Експерт прокоментував так: "М'ясо досягло європейської ціни, і навіть вже вище, особливо курятина. Тому не думаю, що м'ясо буде рости в ціні. Думаю, ми побачимо або такі ціни, як були, або плюс-мінус 1%".

Нагадаємо, що в Україні різко подешевшав популярний овоч. Тепер на столичних оптових ринках він коштує вдвічі менше, ніж раніше.

Раніше ряд експертів зробили прогноз про те, чи будуть в Україні дорожчати основні й найбільш популярні продукти. Вони нагадали, що деякі продукти ростуть в ціні не стільки через вибори, як через сезонний фактор й тому, що в період Пасхи серед українців значно зростає ажіотаж до певних продуктів.

Також в Україні спостерігається плавне зростання цін на житло. Вартість житла зросла на первинному ринку, так і на вторинному. Дорожчають практично всі види житла - однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири.

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