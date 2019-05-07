ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Міняю капустину на квартиру в Києві: самые забавные мемы о подорожании овощей

STYLERКурьезы    07.05.2019 - 14:12
Міняю капустину на квартиру в Києві: самые забавные мемы о подорожании овощей
Мемы с луком и капустой - в сети высмеивают подорожание овощей (коллаж: РБК-Украина)

Мемы на тему подорожания овощей активно гуляют по сети

Цены на одни из самых популярных овощей в Украине - лук и капусту, стремительно возростают. В сети распространяются мемы, который высмеивают небывалое подорожание таких необходимых для рациона украинца продуктов.

Міняю капустину на квартиру в Києві: самые забавные мемы о подорожании овощей

Мемы с луком и капустой - в сети высмеивают подорожание овощей (фото: соцсети)

Так, цена на лук подскочила уже до около 40 гривен, а килограмм белокочанной капусты ныне обходится в 30-40 гривен. 

Если без капусты еще можно обойтись день-другой, то лук - это обязательная составляющая первых и многих вторых блюд традиционной украинской кухни.

Міняю капустину на квартиру в Києві: самые забавные мемы о подорожании овощей

Мемы с луком и капустой - в сети высмеивают подорожание овощей (фото: соцсети)

А поскольку смех - это лучшее средство от стресса, украинцы создают и распространяют забавные мемы с овощами.

 

Мемы с луком и капустой - в сети высмеивают подорожание овощей (фото: соцсети)

Напомним, эксперты дали прогноз относительно снижения цен на ранние сезонные овощи в этом году. Данное явление связано с тем, что в этом сезоне посадили больше ранних овощей, чем в предыдущие годы. 

Ранее мы писали, что в Украине резко подешевел популярный овощ. Эксперты рассказали, с чем это связано.

В десять раз: какие продукты в Украине стремительно дорожают Оформление паспортов в Украине: жителям страны приготовили неприятный сюрприз
Новости Украины цены
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь