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В Україні різко подешевшав популярний овоч

STYLERЖиття    06.05.2019 - 10:15
В Україні різко подешевшав популярний овоч
В Україні різко подешевшав популярний овоч (фото: pixabay.com)

Сприятливі погодні умови посприяли зниженню цін

За останній тиждень огірки в Україні відчутно впали в ціні, що пов'язано зі сприятливими умовами погоди. Тепер на столичних оптових ринках овочі коштують вдвічі менше, ніж раніше. Про це інформують в ефірі "Сніданку з 1+1".

До речі, у Львові овоч подешевшав втричі, максимальна ціна - 15 гривень за кіло. А на Півдні країни їх вартість взагалі сягає від 5 до 10 гривень за кіло. Тому тепер улюблений продукт можна скуповувати в неміряних кількостях, не турбуючись, що це може суттєво вдарити по гаманцю.

В Україні різко подешевшав популярний овочВ Україні подешевшали огірки: (фото: pixabay.com)

Експерти пов'язують такі зміни з поліпшенням погодних умов, внаслідок чого зросла пропозиція з плівкових теплиць.

Нагадаємо, що в Україні почали продавати першу полуницю з Закарпаття. Різні господарства почали збирати ягоди в теплицях ще близько тижня тому, а на ринках полуниця з'явилася незадовго до свята Великодня. На даний момент вона коштує на 20% дешевше, ніж у цей же період в минулому році.

Ми писали, що раніше ряд експертів зробили прогноз про те, чи будуть в Україні дорожчати основні і найбільш популярні продукти. Вони нагадали, що деякі продукти ростуть в ціні не стільки через вибори, як через сезонний фактор й тому, що в період Пасхи серед українців значно зростає ажіотаж до певних продуктів.

Також в Україні спостерігається плавне зростання цін на житло. Вартість житла зросла як на первинному ринку, так і на вторинному. Дорожчають практично всі види житла - однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири.

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