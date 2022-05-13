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У Мінцифри пояснили українцям, чи можна отримати повістку через "Дію"

Фото: чи можна отримати повістку через "Дію" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобілізація в Україні триває, зараз офіційно йде її друга хвиля. Але отримувати повістки через додаток "Дія" українці не будуть. Останнім часом мережі з'явилися фейки про те, що це можливо.

У прес-службі Мінцифри спростували цей "вкид", пишуть "Українські новини".

"Уточнили у команди. Ми таку інформацію не можемо підтвердити. Не знаємо, хто її поширює", - повідомила представниця прес-служби.

Відзначається, що міністерство не планує вводити таку функцію в майбутньому.

Команда Мінцифри порадила довіряти тільки офіційним джерелам міністерства і "Дії" і запевнила, що про всі оновлення в сервісах обов'язково офіційно повідомляється, і сьогодні така послуга відсутня.

Хто може вручити повістку

  • Співробітники військових комісаріатів
  • Співробітники місцевих органів виконавчої влади
  • Співробітники органів місцевого самоврядування
  • Посадові особи районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки
  • Органи Національної поліції мають право доставляти громадян до територіальних центрів комплектування військовозобов'язаних.

Відзначимо, що вручити повістку можуть за місцем проживання, за місцем роботу, передати через рідних або залишити у дверях, поштовій скриньці.

Також повістку можуть вручити де завгодно: на вулиці, на блокпостах. У Законі цей момент не уточнений і не забороняє вручати повістки в будь-якому місці. Її повинні вручати на підставі документа, який засвідчує особу.

Скільки хвиль мобілізації в Україні

Закон Верховної Ради "про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації.

Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.

Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.

Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.

Читайте також, хто з чоловіків може виїхати з України під час війни.

Раніше ми писали, що робити чоловікам на окупованих територіях, щоб уникнути мобілізації.

А також розповідали про те, хто і де має право вручати повістки про мобілізацію.

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мобилизация в Украине