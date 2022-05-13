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В Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию"

Фото: Можно ли получить повестку через "Дию" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Мобилизация в Украине продолжается, сейчас официально идет ее вторая волна. Но получать повестки через приложение "Дия" украинцы не будут. В последнее время сети появились фейки о том, что это возможно.

В пресс-службе Минцифры опровергли этот "вброс", пишут "Українські новини".

"Уточнили у команды. Мы такую ​​информацию не можем подтвердить. Не знаем, кто ее распространяет", – сообщила представительница пресс-службы.

Отмечается, что министерство не планирует вводить такую ​​функцию в будущем.

Команда Минцифры посоветовала доверять только официальным источникам министерства и "Дии" и заверила, что обо всех обновлениях в сервисах обязательно официально сообщается, и на сегодняшний день такая услуга отсутствует.

Кто может вручить повестку

  • Сотрудники военных комиссариатов
  • Сотрудники местных органов исполнительной власти
  • Сотрудники органов местного самоуправления
  • Должностные лица районного территориального центра комплектования и социальной поддержки
  • Органы Национальной полиции имеют право доставлять граждан в территориальные центры комплектования военнообязанных.

Отметим, что вручить повестку могут по месту жительства, по месту работу, передать через родных или оставить в дверях, почтовом ящике.

Также повестку могут вручить где угодно: на улице, на блокпостах. В законе этот момент не уточнен и не запрещает вручать повестки в любом месте. Ее должны вручать на основании документа, который удостоверяет личность.

Сколько волн мобилизации в Украине

Закон Верховной Рады "О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации.

Первый этап - бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап - военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служили по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по указу.

Читайте также, кто из мужчин может уехать из Украины во время войны.

Ранее мы писали, что делать мужчинам на оккупированных территориях, чтобы избежать мобилизации.

А также рассказывали о том, кто и где имеет право вручать повестки о мобилизации.

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мобилизация в Украине