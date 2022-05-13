В Минцифры объяснили украинцам, можно ли получить повестку через "Дию"

"Уточнили у команды. Мы такую ​​информацию не можем подтвердить. Не знаем, кто ее распространяет", – сообщила представительница пресс-службы.

Отмечается, что министерство не планирует вводить такую ​​функцию в будущем.

Команда Минцифры посоветовала доверять только официальным источникам министерства и "Дии" и заверила, что обо всех обновлениях в сервисах обязательно официально сообщается, и на сегодняшний день такая услуга отсутствует.

Кто может вручить повестку

Сотрудники военных комиссариатов

Сотрудники местных органов исполнительной власти

Сотрудники органов местного самоуправления

Должностные лица районного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Органы Национальной полиции имеют право доставлять граждан в территориальные центры комплектования военнообязанных.

Отметим, что вручить повестку могут по месту жительства, по месту работу, передать через родных или оставить в дверях, почтовом ящике.

Также повестку могут вручить где угодно: на улице, на блокпостах. В законе этот момент не уточнен и не запрещает вручать повестки в любом месте. Ее должны вручать на основании документа, который удостоверяет личность.

Сколько волн мобилизации в Украине

Закон Верховной Рады "О мобилизации" предусматривает четыре волны мобилизации.

Первый этап - бывшие военнослужащие до 40 лет, которые имеют боевой опыт и отслужили по контракту или в одной из волн мобилизации.

Второй этап - военнослужащие, которые проходили военную службу до 2014 года или служили по контракту. Началась еще 15 марта.

Третий этап - мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса. В некоторых регионах уже началась.

Четвертый этап - граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Дату этого этапа будут определять в Генштабе ВСУ, и она начнется по указу.