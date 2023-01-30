В Минцифры рассказали украинцам, будут ли приходить повестки через "Дию"

Военный билет в приложении "Дия" рано или поздно появится. Но повесток явиться в военкомат в сервисе не предполагается.

Об этом The Village рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Повестки в "Дие"

По словам Баника, военнобязанные не будут получать повестки через приложение. Работа над цифровизацией воинского учета в Украине велась еще до полномасштабного вторжения ВС РФ, уточнил он.

Мстислав рассказал, что одним из первых шагов цифровизации воинского учета была реформа по месту жительства.

Для смены места прописки, мужчине нужно было сняться с воинского учета и стать на учет в другом месте, поэтому граждане часто избегали процедур, чтобы им не поступила повестка.

"А если менять место регистрации в "Дії", мы просто будем извещать, что определенный гражданин сменил адрес. Постановление Кабмина, которое вызвало такую огласку, на самом деле просто урегулировало вопросы некоторых актов, которые хаотично принимали после 2014 года, и мы продолжаем упорядочивать эти вопросы" , - отметил Баник.

Напомним, что новый порядок взятия на военный учет Кабмин утвердил 30 декабря 2022 года, он уже вступил в силу. Теперь становиться на военный учет нужно с 16 лет, а не с 17, как это было раньше.