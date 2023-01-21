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"Некуда деваться": Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку

Новина українською →
Суббота 21 января 2023 12:23
"Некуда деваться": Тарас Цымбалюк признался, что получил повестку Тарас Цымбалюк получил повестку (instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Татьяна Самарук

Известный украинский актер Тарас Цымбалюк рассказал, что получил повестку, прошел медосмотр и стоит в очереди в ожидании звонка. Он заявил, поскольку не служил в армии, боится ехать сразу на передовую.

Об этом он рассказал в интервью со Славой Деминым.

Чего боится актер

По словам актера, он "в кадре" может находиться несколько суток, но армию еще не знает.

"Мне пришла повестка. Я прошел медосмотр. Все. Я, к сожалению, не имел военной кафедры, в армии я тоже не служил. Я бы пошел туда, где бы я уверенно чувствовал себя. Если бы меня чему-то научили, я бы пошел туда" , - сказал Цымбалюк.

&quot;Некуда деваться&quot;: Тарас Цымбалюк признался, что получил повесткуТарас Цымбалюк получил повестку (скрин)

Он добавил, что спокойнее воспринял бы эту ситуацию, если был уверен, что сначала его научат всем необходимым навыкам, а затем отправят защищать страну. Все потому, что артист ничего не понимает в военном деле.

"Не боюсь армии, а того, что после нее нужно будет ехать на передок. Когда отправляют на передок людей, которые, грубо говоря, сегодня получили повестку, а через две недели они туда едут - это, конечно, трэш. Но как некуда деваться, я это допускаю", - добавил актер.

Напомним, что после развода Цымбалюк начал встречаться с ресторатором Светланой Готочкиной.

Также актер показывал подарок от новой девушки на день рождения.

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Тарас Цымбалюк