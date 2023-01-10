Могут ли вручать киевлянам повестки на входе в метро: ответ КМВА
Повестку явиться в военкомат могут вручить человеку где угодно, законодательство четко не регламентирует точного места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя КМВА Сергея Попка в интервью ТСН.
"Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте", - сказал Попко.
Также он подчеркнул, что повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В ней должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.
Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.
В КМВА призвали киевлян доверять только проверенной информации от официальных источников.
Напомним, общая мобилизация в Украине объявлена с начала полномасштабного вторжения РФ. Она продлится и в 2023 году, но, вероятно, без массового вручения повесток. В военном командовании отмечают, что призыв будет плановым исходя из потребностей Сил обороны.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в Украине пока нет необходимости объявлять массовую мобилизацию. Пока она проходит в "спокойном режиме".
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