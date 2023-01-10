ua ru
Вт, 10 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Могут ли вручать киевлянам повестки на входе в метро: ответ КМВА

Новина українською →
Киев, Вторник 10 января 2023 20:46
Могут ли вручать киевлянам повестки на входе в метро: ответ КМВА Фото: могут ли вручать повестки киевлянам на входе в метро (facebook.com/gazetadp)
Автор: Татьяна Степанова

Повестку явиться в военкомат могут вручить человеку где угодно, законодательство четко не регламентирует точного места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя КМВА Сергея Попка в интервью ТСН.

"Законодательством четко не регламентируется место, где должна вручаться повестка. Ее могут вручить в любом месте", - сказал Попко.

Также он подчеркнул, что повестка обязательно должна содержать подпись руководителя территориального центра комплектования и социальной поддержки и мокрую печать. В ней должна быть указана дата вручения, адрес военкомата и время, в которое нужно туда обратиться.

Вручить повестку может только сотрудник территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также уполномоченные лица ОМС, руководители предприятий/учреждений/организаций, в том числе учебных заведений, физические лица-предприниматели, управители многоквартирных домов.

В КМВА призвали киевлян доверять только проверенной информации от официальных источников.

Напомним, общая мобилизация в Украине объявлена с начала полномасштабного вторжения РФ. Она продлится и в 2023 году, но, вероятно, без массового вручения повесток. В военном командовании отмечают, что призыв будет плановым исходя из потребностей Сил обороны.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, в Украине пока нет необходимости объявлять массовую мобилизацию. Пока она проходит в "спокойном режиме".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев мобилизация в Украине
NEWS
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
Танковый квартет для современной войны. Какие боевые машины нужны Украине
DAILY
Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году