Які країни скасували для українців візи чи спростили в'їзд: головна пам'ятка для тих, хто виїжджає

Росія напала на Україну 24 лютого. Після цього деякі країни виступили на підтримку України та навіть скасували візовий режим

Які країни скасували для українців візи

Зокрема, після нападу Росії на Україну багато європейських країн прийняли до себе українцям, які були вимушені покинути свої будинки.

Польща

Країна приймає українців без біометричного паспорта та сертифікат повної вакцинації. Щоб перетнути кордон, потрібен лише документ, що засвідчує особу.

Словаччина

Словаччина готова прийняти всіх українців, які тікають від війни. В'їзд дозволено навіть громадянам без дійсного паспорта.

Естонія

Українці зможуть залишатися в Естонії, навіть після закінчення терміну підстав для перебування в республіці. Також українці, які не мають біометричного паспорта, теж можуть потрапити до країни.

Ірландія

Українці, які планують їхати до Ірландії, можуть найближчим часом робити це без візи. У тих, хто прибуде в Ірландію, буде 90 днів після прибуття, щоб узаконити своє перебування в країні. Це рішення буде постійно переглядатися, а його вплив буде ретельно відстежуватися.

ОАЕ

Українці, які приїдуть до ОАЕ, мають право на безвізовий в'їзд та перебування на території Еміратів. Якщо громадяни України в'їхали до Еміратів до 3 березня 2022 року, то зможуть перебувати на території там до одного року за умови проходження відповідної процедури продовження перебування в ОАЕ.