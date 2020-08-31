У Мінську привітання Лукашенка виклали з машин міліції: відео абсурду

"З днем народження, товариш" виклали з машин міліції в Мінську (колаж РБК-Україна)

У Білорусі співробітники міліції дивним чином привітали Олександра Лукашенка з днем народження

У Мінську привітання Олександра Лукашенка з днем народження, яке він святкував 30 серпня, виклали... з машин міліції. Відео м'яко кажучи дивного вчинку співробітників МВС Білорусі було опубліковано в акаунтах відомства у всіх соціальних мережах. При цьому, ролик з'явився лише 31 серпня.

На кадрах видно, як вночі десятки автомобілів МВС з'їжджаються таким чином, що утворюється фраза: "З днем народження. Ура!!!". Цікаво, що точки в знаках оклику міліціонери з фантазією зобразили за допомогою службових мотоциклів.

Так як цей "перформанс" було здійснено в темний час доби, то міліціонери включили на транспортних засобах проблискові маячки червоного і синього кольорів. Для більш яскравого ефекту, так би мовити...

Але і це ще не все. Адже в кінці відео з'являється ще одна епічна фраза: "З днем народження, товариш президент!". Примітно, що ці слова красуються на тлі червоно-зеленого державного прапора Білорусі, який майже один в один повторює прапор Білоруської РСР (не вистачає тільки серпа, молота і зірки).

Додамо, що коментарі до відео відключені, щоб люди не могли висловити своє обурення з приводу цього абсурдного дійства на честь політика.

Міліціонери привітали Лукашенка з днем народження із запізненням

Відзначимо, що трохи менш дивним чином привітали Олександра Лукашенка з 66-річчям і бійці внутрішніх військ. Так, солдати вишикувалися на плацу у фразу "батя, вітаємо!".

Білоруські солдати дуже дивним образом привітали Лукашенка (фото: instagram.com/mvdgovby)

Раніше ми писали, що у мережі висміяли привітання Лукашенка від військового комісаріату Гомельської області.

Крім того, повідомлялося, що протести в Білорусі змусили Лукашенко знову взяти автомат.